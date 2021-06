Piotr Beczala y Academy of Ancient Music, entre las estrellas del Festival de Pollença

Pero no será esta la única noche destacada del Festival de Pollença 2021, cuyo programa se dio a conocer ayer mismo. En su sexagésimo aniversario, los organizadores y patrocinadores han querido llenar ocho noches de nombres propios de la música actual. Para empezar, el día de la inauguración, el jueves 5 de agosto, un recital de clarinete y piano formado nada menos que por Yuja Wang y Andreas Ottensamer. La pianista china es hoy una de las grandes del teclado y el instrumentista vienés es el primer clarinetista de la Filarmónica de Berlín. Con ellos dos viajaremos al mundo de Brahms, Horovitz y Mendelssohn, de cuyo autor interpretarán una selección de arreglos de sus Romanzas sin palabras.

Dos días después, el sábado 7, le corresponde a la Orquestra Simfònica de Balears dar su tradicional concierto en el Festival. Dirigida por Joshua Weilerstein, muy vinculado a la Filarmónica de Nueva York y con el violonchelista francés Edgar Moreau como invitado, nuestra formación de referencia interpretará el Concierto número 1 de Saint-Saëns y la Primera Sinfonía de Brahms.

Una semana más tarde, el 14 de agosto, la sesión será para el primer concierto de la llamada Música Antigua con la mítica Academy of Ancient Music que fundó y dirigió hasta su muerte en 2014 Christopher Hogwood. En esta convocatoria pollencina, la formación inglesa, una de las más prestigiosas del mundo en el repertorio barroco, ofrecerá un monográfico Haendel con un Concerto Grosso y las suites de la Música acuática y de la Música para unos fuegos artificiales.

La orquesta ADDA, que desde hace unos años se ha creado y establecido en Alicante, vendrá con su titular Josep Vicent, el que fuera director de nuestra Simfònica y el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas. En el programa la Sinfonía Clásica de Prokofiev, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky y el Concierto de Aranjuez de Rodrigo. La cita será el sábado día 21.

Para el miércoles 25, la segunda colaboración con músicos de la isla. Y es que además de la Simfònica, la Escolania de Blauets de Lluc y Andreu Riera también participarán en el festival. Bajo la dirección de Ricard Terrades y la colaboración del organista Rafel Riera, los cantores y Riera ofrecerán un programa ecléctico formado por obras de Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, Haydn, Berlioz, Mendelssohn y Casals.

Y como broche final, el día 28, la segunda cita con el espíritu barroco con otra formación grande en ese género de la Música Antigua: Akademie für alte Musik Berlin. La orquesta interpretará uno de los opus más grandes de la historia de la música: la integral de los Conciertos de Brandemburgo de Bach, en el tercer centenario de su composición. Una de las características de este grupo, que toca con instrumentos originales de la época o con copias fieles de los mismos, es que no tiene un director titular, sino que alterna la dirección, según sea el programa, entre dos concertinos: Bernhard Forck y Georg Kallweit. En Pollença tendremos al primero de ellos, que fue alumno de Nikolaus Harnoncourt y miembro de la Sinfónica de Berlín.

Pero eso no es todo, además de estas siete propuestas, el festival ofrecerá dos más, la primera destinada a un público familiar, el 12 de agosto, proveniente del Auditori de Barcelona y titulada Els colors del metal con músicas de estilos y épocas diferentes, interpretadas por percusiones y los instrumentos de la familia de viento/metal: 2 trompetas, trompa, trombón, tuba y sousafón. Y la segunda, fuera de la temporada regular, para ir abriendo boca, el 16 de julio, con una de las voces más imponentes del panorama jazzístico actual: Cécile McLorin Salvant, ganadora de varios premios Grammy y que vendrá acompañada por su pianista habitual Sullivan Fortner. Los dos artistas ofrecerán un programa titulado Jazz and contemporay songs y que, entre otros temas, incluirá los de su disco The Window en el que exploran y desarrollan la tradición del dúo piano-voz y sus posibilidades expresivas.