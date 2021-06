El Riesgo de Agustí Villaronga triunfa en el festival de Málaga

Sin sorpresas. El veterano director mallorquín Agustí Villaronga ha triunfado sin paliativos en la vigésimo cuarta edición del Festival de Málaga con su El ventre del mar, una singular cinta en blanco y negro y entre el poema y el teatro que parte de la historia de un naufragio real para hablar de las heridas y abismos del ser humano. El filme se va de Málaga con seis galardones: la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, la Biznaga de Plata a Mejor Dirección y a Mejor Guion en el que el propio Villaronga adapta un texto de Alessandro Baricco, así como la Biznaga al Mejor Actor, para Roger Casamajor, a la Mejor Fotografía, para Josep Maria Civit y Blai Tomàs, y Mejor Música, para Marcús J.G.R.

Tal cantidad de premios sí que no es habitual en un festival como el de Málaga, que suele preferir el café para todos. De hecho, Agustí ha hecho historia en el certamen: nunca antes una película había cosechado tantos galardones. Y uno de ellos, la Biznaga de Oro a Mejor Película, se lo entregó durante la gala Antonio Banderas.

Se da la circunstancia de que el jurado ha estado presidido por la actriz Nora Navas, ganadora del Goya a mejor actriz en 2010 por su papel protagonista en Pa negre, sexto largometraje de Agustí Villaronga. Navas negó ayer rotundamente favoritismo en la decisión del tribunal cinematográfico: «Ni nos hemos visto estos días Agustí y yo. Yo venía a ejercer mi rol de presidenta del jurado, independiente de todo; aparte de Agustí, tenía aquí muchos amigos que presentaban película. Yo me he dejado llevar por la película y en la película de Agustí me emocioné», sentenció la intérprete, que reconoció que parte del jurado optaba por otro filme, Ama, aunque siempre reconociendo que El ventre del mar era el mejor filme de los presentados en la Sección Oficial. «El Festival de Málaga tiene una cosa muy buena, dar una pantalla grande a la gente que empieza, pero a veces hay un tipo de películas con un favor muy grande del público, pero que son muy fáciles», declaró Agustí Villaronga horas después del anuncio del palmarés. Así que agradeció al certamen el haberle abierto las puertas a «gente más veterana», como él mismo (su primer largometraje, Tras el cristal, se estrenó en 1986) y también, cómo no, los premios, porque «una película no es del director, es de mucha gente». «Da un poco de cosa seis galardones, porque hay mucha gente que viene con ilusión con sus películas, pero a nosotros nos ayudan mucho, porque es una película arriesgada», resumió el mallorquín.

Estos seis galardones han premiado el buen hacer de un equipo que es mayoritariamente de Mallorca: el director de fotografía premiado, Blai Tomàs, es de la isla, y también lo es su productor, Cesc Mulet (La Perifèrica), la directora artística Susy Gómez, el diseñador de vestuario Pau Aulí, la directora de casting Katina Penyafort, la directora de producción Bàrbara Ferrer (Bastera), la actriz mallorquina Mumi Diallo y la productora ejecutiva Montse Rodríguez. «Este premio es sobre todo para los figurantes de la película, muchos de ellos de origen africano que me fui a seleccionar a las plazas de Pere Garau y Son Gotleu», explicó la directora de casting Katina Penyafort a este periódico. «Se lo dedicamos también a Eric, uno de los actores que hizo de náufrago y que ha fallecido recientemente», comenta. «Estamos muy contentos. Esta película la hemos hecho entre amigos, es en blanco en negro y en catalán, y hemos ganado», exclama. En la figuración de El ventre del mar también cabe destacar la presencia del escritor Arnau Pons, el pintor Rafel Joan y los actores Rafel Ramis y Dani Fuster. La propia Penyafort hace un cameo.

Por otra parte, el Premio del Público en el festival fue para Chavalas, ópera primera de Carol Rodríguez y protagonizada por la actriz mallorquina Vicky Luengo.