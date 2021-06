Dissabte musical

Com pràcticament cada setmana, hem de començar recomanant el concert matinal d’orgue que cada dissabte ens prepara Miquel Bennàssar a l’orgue d’Alaró (11.30h). Per avui, el programa està format per obres de Georg Böhm, Jan P. SweelinckJohan L. Kreps, Gottdfried A. Homilius, J. S. Bach i una improvisació del mateix intèrpret.

Ja més de cara l’horabaixa, el Centre de Cultura Sa Nostra de Palma (19h) acollirà un concert monogràfic amb música de la compositora mallorquina Matilde Escalas, membre de la generació del modernisme. El tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco interpretaran part de l’obra que apareix en el disc de recent edició i que ha recuperat el segell Cas Músic. El concert es repetirà demà diumenge al pati de l’Ajuntament de Pollença a les 19h.

A Sa Congregació de Sa Pobla (19h), música antiga de la mà de la cantant Eulàlia Fantova i el tiorbista Ferran Pisà. Junts oferiran un repertori amb música italiana del segle XVII. El concert forma part del cicle de música clàssica Albercords.

Una hora més tard i a l’església parroquial de Deià, l’Orquestra barroca Ars Musicae presenta La música que feu ballar el Rei Sol, un espectacle que combina música, dansa i teatre, a partir de la comèdia-ballet Le bourgeois gentilhomme, de Molière i Lully.