La M.O.D.A.: "Nos gusta la variedad, tanto en el público como en los conciertos"

«Nos gusta ver entre nuestro público a gentes de diferentes edades, gente que viene con los colegas, o sola, con su padre o con su hijo; nos gusta que el público sea variado y que también sea variado el concierto y creemos que ese es uno de los puntos fuertes del grupo», ha afirmado David Ruiz, el cantante de La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), durante un encuentro con la prensa antes de su actuación en el Trui Teatre, programada para esta noche a las 20.00 horas.

El grupo burgalés será el encargado de abrir las actuaciones de los Conciertos de Verano organizados por el ayuntamiento de Palma, un ciclo que retoma las actuaciones de la verbena de Sant Sebastià que tuvieron que ser canceladas debido a las restricciones sanitarias de la Covid-19. En su segunda visita a Mallorca en sus diez años de trayectoria (la primera fue en el festival Mallorca Live de 2019), el septeto, que en su estilo combina instrumentos como el acordeón, el saxo, el banjo, la mandolina o el clarinete con influencias de folk, del country, del punk y del rock and roll, solo ha tenido buenas palabras para una isla que siempre les ha tratado más que bien: «Palma es una ciudad preciosa en la que nos encontramos muy bien. Siempre que hemos venido nos hemos ido con un buen recuerdo. Para nosotros, que venimos de Burgos, con un paisaje y una luz totalmente diferente, con una gastronomía distinta, el cambiar significa mucho a nivel personal. Parece que todo es de color de rosa pero es la verdad, estamos muy a gusto y más con las entradas agotadas (cerca de un millar) en un solo día».

La M.O.D.A. no conoce la clave de su éxito y «tampoco queremos preguntárnoslo mucho», han aclarado con una sonrisa oculta tras su mascarilla. En cualquier caso sí han recordado que «hay mucho trabajo detrás e intentamos que no se pierda ese puntito de naturalidad o espontaneidad. Igual si empezamos a analizar como una escuela empresarial americana las claves de nuestro éxito o el ascenso y la caída de La M.O.D.A., pues igual la cagamos».

«Como banda llevamos diez años y cada día ha sido como un paso más aunque ha habido que trabajar muchísimo. Todo creo que ha sido gracias al boca a boca y a hacer muchos bolos, que llevaremos unos 400 ó 500 conciertos. Ha sido mucho curro, discos, garitos, furgoneta, y poco a poco como construyendo una base de gente a la que le llega lo que hacemos y que responde y quiere venir a los conciertos, que no se cansa. Nos sentimos muy privilegiados porque sabemos lo duro que es. Sabemos que hay bandas que curran muchísimo y no tienen las oportunidades o no tienen la suerte o no encajan por lo que sea. Estamos muy orgullosos», ha reflexionado Ruiz.

Durante la rueda de prensa, los músicos estuvieron acompañados por el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, quien ha querido agradecer a todos los grupos «la promoción permanente de la música hecha durante la pandemia».