La diputada del Partido Popular María Antonia García anunció ayer en sesión plenaria del Parlament que el grupo popular presentará una enmienda a la exención del 1% cultural en la obra pública realizada en Baleares con los fondos europeos para la recuperación por la covid recogida en el articulado de un decreto aprobado por el Govern el pasado abril y que sigue presente en el proyecto de ley de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las acciones y los proyectos que se han de financiar con fondos europeos en el marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Un proyecto legislativo que está en fase de tramitación parlamentaria. La diputada está trabajando jurídicamente en el texto que se presentará.

Este anuncio García lo lanzó en el marco de una pregunta que le hizo en el Parlament al conseller de Cultura Miquel Company. Le cuestionó sobre si le parecían adecuadas las políticas culturales para los diferentes sectores que estaba llevando a cabo el Govern. «Los productores audiovisuales, los cineastas, los promotores de eventos y musicales o los djs han denunciado la falta de sensibilidad del Govern y han reclamado a lo largo de estos meses una serie de políticas que o bien no se han producido o bien han fracasado», explicó la diputada. «Los productores han criticado duramente la reducción del presupuesto de IB3 o el mal funcionamiento del ICIB, y otros sectores han denunciado que llevaban más de 15 meses esperando una cita para elaborar planes de contingencia», comentó García. «Desde el PP pensamos que el colmo ha sido esta disposición adicional del 1% cultural, que es una manera de perder fondos para la cultura. Y le he dicho al conseller que esto es aún más grave siendo él el responsable de Fondos Europeos».

Por su parte, Company defendió ayer que las políticas culturales del Govern «son adecuadas y se intenta, siempre, además, que sean suficientes». El conseller subrayó que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible «por estar al lado del sector y si aún quedan cosas pendientes se hará todo lo que se pueda para llevarlas a cabo», precisó.

En cuanto a la cuestión del 1% cultural, recordó que los fondos europeos Next Generation son finalistas y los gastos que no están contemplados en la línea no se pueden financiar. Por lo que la exención de ese 1% cultural con este tipo de fondos tendría una explicación jurídica. Desde la conselleria del ramo recordaron que la ley sobre la aplicación del 1% es estatal y autonómica, no de aplicación europea. En el caso de estos fondos por la covid, es Europa quien los lidera y elige. «El Govern no ha suspendido la aplicación del 1% cultural en otros proyectos que sí son financiados, liderados y promovidos por la comunidad y que cuentan asimismo con otros tipos de fondos europeos», recordaron.