Dolmen publica a Antonio Martín, el editor premiado en el polémico Salón del Cómic de Barcelona

Es curioso porque el sello mallorquín Dolmen va a publicar la semana que viene un libro del divulgador, 21 años después de que éste denunciara a su fundador, Vicente García, y a uno de los dibujantes de la revista homónima, David Ramírez, por una viñeta donde «de manera humorística», según García, un personaje que se llamaba como el dibujante Cels Piñol tildaba a Martín de «viejo nazi, borracho, ladrón, pederasta, cabrón».

«A mí al final me absolvieron porque yo no tuve nada que ver en la elaboración de la viñeta», cuenta García. «Ahora algunos, en petit comité, nos afean que editemos a Antonio Martín, pero cada uno lleva los duelos a su manera y ya han pasado muchos años. Además, somos la editorial que más libros de ensayo publica. Y si le tenía que dar explicaciones a alguien era al dibujante denunciado, David Ramírez, y ya lo hice», argumenta el editor, quien cuenta que la relación con Martín se retomó diez años después de aquel juicio. «Se me acercó en un Salón del Cómic de Barcelona y me propuso la idea de hacer algún libro juntos. Estas conversaciones sobre proyectos de futuro siempre las hacíamos con carabina, con Jaume Vaquer por en medio», confiesa García.

Tras siete u ocho años intentándolo, al fin verá la luz la semana que viene Desde la penumbra. «Es un libro de Antonio que versa sobre los tebeos de la editorial independiente Eclipse que publicó el sello de Planeta Còmics Forum entre 1989 y 1992».

No será el único libro de Martín en Dolmen. «La idea es que cuente todo lo que sucedió en el departamento de cómics de Planeta cuando él estuvo al frente», desvela. «Todo el mundo está esperando ese libro de Antonio y lo tenemos firmado con él», asegura el mallorquín.

En Desde la penumbra hay comentarios sobre los distintos títulos publicados de Eclipse. «Pero también está trufado de anécdotas de lo que sucedía en la editorial, el tema de los formatos, algunas interioridades de los jefes, las dificultades que había con ciertas cuestiones, etc. Hay también un prólogo de Carlos Pacheco y un epílogo muy acertado de Jaume Vaquer», apunta García, quien subraya la gran importancia que tuvo en España Còmics Forum. «Fue un sello mítico para los que crecimos con esos tebeos, fue la base sobre la que ahora se cimenta la industria del cómic en España», sostiene.

Publican al editor que les denunció en el año 2000 por una viñeta

Justamente la denuncia que Antonio Martín interpuso al editor mallorquín Vicente García y al dibujante David Ramírez por una viñeta publicada en la revista Dolmen en el año 2000 ha sido utilizada como uno de los argumentos del manifiesto firmado por 300 autores que tildan de error otorgar el premio del Salón del Cómic al editor y divulgador sevillano. Un texto en el que piden que el galardón debe ser para un creador.