La prèvia | Un dissabte molt musical

Per començar el dia, podem anar a Alaró a escoltar el tradicional concert setmanal d’orgue del cicle Matins de l’orgue. Serà a l’església de Sant Bartomeu (11.30h) i amb Miquel Bennàssar oferint un programa en el qual destacam, al costat de noms com Bach, Frescobaldi, Sweelinck o Dubois el de Maria Teresa Agnesi ,una compositora del segle XVIII, germana d’una altra dona valenta i destacada per l’època, com fou la matemàtica Maria Gaetana. D’ella una Sonata per l’organo pieno.

El Teatre Ireneu Espectacles del Polígon de Sant Valentí de Palma (dues sessions, a les 18h i a les 20h), presenta el Carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns. Un espectacle pensat per a tota la família i en el qual ens trobarem amb elefants, cignes, peixos i fins i tot pianistes desbocats.

Avui també i en el Teatre Xesc Forteza de Palma (19h), el duo Voicello, format per Carme Garí, cantant i Biel Fiol, violoncel·lista, oferiran un nou repertori de temes propis i d’altres provinents del món de l’òpera, tots interpretats en pla heterodoxa. El títol ja ens ho diu tot: Òpera mediterrània.

Una hora més tard (20h) i en el Palau de Congressos de Palma, Art Vocal Ensemble ens proposa un monogràfic Haendel, amb el Concert per a oboè en sol menor i l’Himne pel funeral de la Reina Carolina, conegut com The ways of zion do mourn, un homenatge del compositor a la seva amiga, una de les reines més estimades de la reialesa britànica. Llorenç Gelabert dirigirà la sessió, que comptarà amb Bruno Lucas com a solista.