¿Una antología a modo de homenaje?

Puede parecer que se trata de un simple homenaje, de recordar al poeta después de un cuarto de siglo de su muerte, puede parecer que solamente es el reconocimiento a uno de los autores en lengua catalana más importantes de finales del siglo XX, pero es algo más, es volver a poner en las librerías y en circulación obra suya, ya que su obra completa no se encuentra fácilmente.

Una obra completa que editó Perifèrics.

En efecto y que fue muy valorada en su momento, entre otras cosas por el trabajo que hizo Sebastià Alzamora.

¿Cómo ha seleccionado los poemas que se incluyen en esa antología?

Ha sido una elección propia, mía y que me ha llevado meses dar por cerrada. He querido incluir aquellos poemas que más me interesan de cada libro de Huguet. Podemos decir que es una selección de autor.

Usted también firma el epílogo.

Sí, un texto que me ha llevado mucho tiempo redactar, pues me lo planteé como un reto personal, acercarme a Huguet para acercarlo a los posibles lectores.

¿Cómo definiría la poesía de Huguet?

A mi me seduce porque es una voz muy próxima y habla de temas que me interesan como el amor, el amor a la tierra, los Països catalans. Todo ello con una enorme riqueza léxica y una gran paleta de colores que le permiten describir paisajes de su Campos natal, antes de su desaparición. Con Huguet comparto identidad.

Pero usted no conoció a Huget personalmente.

Es verdad. Pero desde una visita que hice a su casa con el escritor Miquel Pons, desde aquel día, ya me enamoré de su obra y de su persona.

¿Cuándo se presenta el libro?

La primera presentación será el día 9 en la Feria del Libro, aunque luego habrá otras en Binisalem y Campos en el mes de julio.

Pero esos no son los únicos actos que se han programado para recordar a Huguet.

Habrá algunos más. Puedo adelantar que está previsto un reportaje en formato documental que está preparando Miquel Àngel Raió.