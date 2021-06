James Carrington, domador de circo residente en Mallorca: «Fui el primero en lograr que un oso cabalgara a caballo»

Domador de tigres y leones, fakir y payaso, además de empresario. James Carrington ha pasado media vida dedicado al circo, llegando a tener a su cargo hasta 300 empleados. Hace años que dejó el mundo del espectáculo y ahora vive con su mujer Shanelly, cantante de profesión, en su vivienda de Santa Maria. Su casa está repleta de fotografías y de recuerdos de su etapa en el circo, pero los más importantes los guarda en su memoria. James Carrington fue un protagonista destacado de la época dorada de Mónaco, donde tuvo una especial relación, no solo con artistas, sino sobre todo con la realeza. De hecho, fue el propio príncipe Rainiero de Mónaco quien le compró sus instalaciones y sus animales. El monarca utilizó todo esta estructura para crear el famoso circo de Mónaco.

«Mis padres eran magos y me enseñaron el amor por la cultura». A los 17 años tuvo su primera experiencia en un circo de Bélgica. «Mis primeros papeles fueron como payaso». Poco tardó en crear su propia compañía y montó su primer circo en Bélgica. Se llamaba circo Carrington, que en los años siguientes llegó a actuar en las principales ciudades de Europa. Después «compré el circo Rancy y alquilé el circo Amar. Cada día actuábamos en una ciudad diferente. Era una vida apasionante y es que el aplauso del público es la mejor sensación que puede tener un artista». Pero a James, cuya forma de vestir refleja que aún sigue sintiéndose artista, se le recuerda tanto como empresario, como por su faceta de domador de animales. Fue el primero en crear un número que consistía «en que un oso cabalgara sobre un caballo». Trabajaba también con tigres, elefantes e hipopótamos y uno de sus números más conocidos fue «cuando me encerraba en una jaula con 15 leones». Como todo domador, James Carrington también fue atacado por algún animal salvaje. Pero confiesa que «la culpa siempre fue mía, no del animal, porque actuaba por instinto y yo no estaba atento». Su sueño artístico se frustró cuando fue sometido a una inspección de la hacienda francesa, que le reclamaba el pago de impuestos. Esta situación puso en peligro la continuación del circo y buscó una solución. «Llamé a Rainiero para pedirle ayuda. Viajó más de 800 kilómetros en su propio coche para entrevistarse con él. «Hablamos del problema y enseguida me propuso una solución. Me compraba los circos y los 140 animales que teníamos. Es que el príncipe de Mónaco era un apasionado de los animales. Tenía su propio zoo y en una de sus casas tenía una habitación que accedía a una zona con piscina donde tenía un hipopótamo», recuerda. También tuvo relación con la princesa Grace Kelly y con las hijas, «que han heredado el amor de sus padres por el circo».

Al vender todas sus propiedades James buscó un lugar para vivir y eligió Mallorca. Lleva más de 30 años en la isla, donde pasa desapercibido y muy pocas personas saben que en su juventud fue uno de los más importantes domadores de animales de Europa. Aunque ya lleva muchos años apartado del mundo del espectáculo, su amor por los animales sigue siendo el mismo. Y no entiende la razón por la que se prohíbe la actuación de animales en el circo. «Conozco poca gente que quiera y trate mejor a un animal que un empleado de circo. Mientras que un león suelto en África vive unos 15 años, en el circo puede vivir diez años más. Demuestra que se les trata muy bien».

Este peculiar personaje no se arrepiente de residir en Mallorca, sino todo lo contrario. Le gusta la isla, el clima, pero sobre toda la gente que vive en ella. «Para mí Mallorca es como una droga, no podría vivir en otro sitio». Aun así no deja de pensar en su país y quiere que se conozca que la carrera más popular que se celebra en Francia está dedicada a la figura de su padre, lo que le provoca una gran satisfacción.