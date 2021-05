La Mallorca Film Commission ha hecho públicos los nombres de los cineastas que han ganado el concurso de ideas convocado para la producción de cinco cortometrajes que rodarán en la isla, con la intención de potenciar una imagen positiva como destino turístico.

Mi isla, de Sandra Seeling; The Getaway, de Toni Bestard; El instante, de Marcos Cabotá; Ciclovi(d)as, de Pedro Victory; y Un parell de cançons després (A couple of songs away), de Jaume Carrió, son las películas que producirá la Film Commission. Cada corto recibirá 14.500 euros.