Bach, el gran arquitecto

Bach es a la música lo que Bernini a la arquitectura. No sé que diría al respecto mi amigo Martí Lucena, arquitecto y melómano a partes iguales. Pero sí, Bach es sin duda uno de los grandes arquitectos de la historia y el gran arquitecto de la historia de la música. Sus construcciones no son materiales, pero tan sólidas como la basílica de San Pedro o el Partenón de Iktinos y Kallikrates. Y no es cosa inventada, Eduardo Chillida piensa lo mismo: «La música es una construcción en el tiempo y en el espacio, a Bach como arquitecto no ha habido nadie que se le arrime».