«No hacemos el festival este año por responsabilidad»

Un año después del primer aplazamiento del festival pisamos un territorio más sólido gracias a la vacunación, pero el Primavera sigue sin poder celebrarse.

Hicimos el test de la Sala Apolo en diciembre, y hubo un momento en que yo pensaba que este año sí podríamos hacer el festival. Pero pasar de la burbuja del Apolo al Primavera Sound, donde hay un montón de burbujas que se mueven en distintos horarios, no representaba subir un escalón, sino cuatro, cinco o diez. Trabajamos con otros festivales: BBK, Roskilde, Glastonbury, Tomorrowland, We Love Green... Un frente liderado desde Barcelona, confiando en la vacunación. Pero cuando Pfizer cortó el suministro de vacunas, el castillo se vino abajo. Todos los grandes festivales decidimos que no valía la pena seguir de cara a este verano, porque era un tema de responsabilidad.

Pero hay festivales que están trabajando para celebrarlos este mes de julio: desde el Cruïlla, que espera juntar 25.000 personas al día, al Vida Festival y Canet Rock.

No sé lo que está haciendo el Cruïlla, porque llegó tarde a esto y no ha estado metido en ningún grupo de trabajo de los que hemos tenido, pero al final se trata de un montón de gente saliendo y entrando de un espacio. Es muy complicado. Cuento esto porque puede haber gente que se pregunte qué pasa con el Primavera, si nos hemos quedado con el dinero, o si somos unos cobardes... No, no, vamos a ver: no hacemos el festival por responsabilidad, como no lo van a hacer tampoco el BBK o MadCool. Trabajamos con mucha gente menor de 40 años que no está vacunada. Nuestra responsabilidad es pedir a la gente que se vacune. Ya que hemos llegado hasta aquí, trabajando duro y perdiendo dinero, tengamos un poco de cabeza. A lo mejor, en vez de volcarnos en subvencionar los antígenos, es mejor subvencionar las salas de conciertos, que no sé si van a sobrevivir. En Barcelona muchas están en las últimas. Si fueran bibliotecas, seguro que alguien diría que esto no puede ser. No corramos para abrir ya arriesgándolo todo. Vacunémonos y aguantemos unos meses más.

¿Cree que corren demasiado estos festivales?

A lo mejor todos estamos pensando demasiado rápido. Nosotros lideramos un proyecto, el test de Apolo, que no valida que se puedan hacer festivales. Que no se acojan a eso. Veo que la gente se acoge al estudio de Apolo y creo que no se lo han leído.

Está el test de Apolo, y el que se hizo en el Palau Sant Jordi, para cerca de 5.000 personas.

Sí, en el Sant Jordi, los tests los hicimos nosotros. Pero cuando con el test de Apolo no teníamos todavía la variante inglesa. El Sant Jordi se hizo sin validar PCR, solo con antígenos, porque nadie quiso poner el dinero para esos PCR. Los asintomáticos se pudieron escapar. Funcionó porque era una burbuja; un único concierto en el que la gente entraba y salía. Pero no es lo mismo el concierto de una única banda que si son más bandas, y si en lugar de durar una hora dura muchas más, y con público que entra y sale, y si van surgiendo más variables. Es posible que esto se pueda hacer, pero no está estudiado, y por eso decidimos retrasar el festival. Me habría parecido irresponsable.

Lo que dice puede sonar agresivo hacia los festivales que sí están por seguir adelante este verano, en el caso de que el Procicat se lo permita.

No, no, porque estamos todos en el mismo barco, y sé que todos lo hemos pasado muy mal, pero me parece que es un momento para la responsabilidad. El Cruïlla el año pasado lo hizo muy bien, y el intento del Sant Jordi fue muy bueno. Y no voy a ser yo quien se entristezca porque se celebre el Cruïlla. Al contrario, me alegro mucho, y espero y deseo que no pase nada. Pero no digamos lo que no es: que el test de Apolo valida hacer un festival, cuando no es así. Nosotros estamos entre los perjudicados por las salas cerradas, tenemos Apolo, pero de momento no vamos a abrir, al menos si depende de mí. Porque ya queda poquito.

¿Cómo vislumbra, en términos de protocolos sanitarios, el Primavera de 2022?

Creo que hay cosas que han venido para quedarse. Las mascarillas: no sé si se va a obligar o no a llevarlas, pero mucha gente se va a quedar con ellas, como vemos en Asia. Para el año que viene veo mayores separaciones entre las zonas de comida y bebida y las del público de los conciertos, y prohibición de fumar donde haya las actuaciones. No olvidemos que parte de nuestros clientes van a seguir teniendo miedo.

Artistas de la liga de Iggy Pop, The Strokes o Tyler, The Creator, ¿volverán a girar a tiempo para el festival del año que viene?

Las grandes giras empezarán a arrancar entre diciembre y enero. El O2 de Londres ha anunciado que abre en noviembre. En Estados Unidos, el Governors Ball está previsto para septiembre, y creo que lo harán sin problemas.

Una vez haya terminado la pandemia, ¿Barcelona preservará su plaza destacada en las rutas de las grandes giras internacionales? ¿Hay algún peligro, en particular procedente de la competencia de Madrid?

Barcelona tiene un imán per se. Madrid no lo tiene. Eso lo ha de comprar. Es cierto que Madrid hace cosas a futuro que son inteligentes: intenta crear una capital global. El mundo de la moda estaba en Barcelona y ahora está allí, y el audiovisual y el cine y la publicidad, igual, y en la música eso está pasando. El Primavera ha tenido cantos de sirena de muchos sitios; también de Madrid. Aquí, las trabas son cada día más complicadas, y debería haber un buzón central para quien quiera venir a filmar o rodar un anuncio. Las administraciones no deberían dar por hecho que siempre que Beyoncé haga una gira pasará por Barcelona. Pero sigo siendo optimista: la vitalidad de Barcelona es difícil que nos la carguemos.