En Mallorca, Salud Pública está estudiando en estos momentos el plan de contingencia y las posibilidades de la celebración del concierto de Maluma en la plaza de toros de Palma. Un evento que la conselleria de Salud considera «masivo». «No sabemos en qué nivel estaremos en julio, por lo que ahora mismo yo esperaría para comprar la entrada para este concierto u otros eventos que estén pensando en meter muchísimas personas, aunque sea al aire libre», explica a este diario la directora general de Salud Pública Maria Antònia Font. «No estoy diciendo que no vaya a celebrarse, aún no lo sabemos, pero los técnicos se están mirando la documentación de manera muy detallada y harán las enmiendas que sean necesarias para que todo sea seguro, y luego es la organización que ha de decidir si tira adelante con el evento o no». La responsable relata que en junio se entrará en una fase de vacunación masiva. «pero debemos vigilar las amenazas, que son las posibles variantes del virus, hay que ver cómo reaccionan a las vacunas que ahora tenemos». Respecto a grandes acontecimientos con test de antígenos o PCR negativa a lo Love of Lesbian, «ahora mismo, para el mes de julio, diríamos que no. Mi cabeza tampoco me permite imaginar un concierto de cinco mil personas este verano».