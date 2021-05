Centre d'originalitat permanent

Ha mort, als setanta-sis anys, Franco Battiato, un dels grans compositors actuals. Un d’aquells pocs, la música del qual pot agradar a un ample ventall de melòmans. Battiato era, sens dubte, original, segurament era aquesta, l’originalitat, la característica més interessant del seu legat. Però també contradictori, recordem que va participar en un festival d’Eurovisió

Les balades de l’italià sedueixen com poques. Qui no ha gaudit escoltant Voglio vederti danzare? Les melodies d’algunes de les seves cançons són seductores. Qui no ha tararajat Centro di gravità permanente?

Ara bé, a banda d’aquestes obres mestres que per sí mateixes el situen entre els grans del pop/rock, hi ha un altre vessant que augmenta la seva importància com a músic, la de compositor d’obres en estils i formes més pròpies de la música clàssica, com és ara una missa, la Messa Arcaica, una partitura molt original, per a solista vocal, cor i orquestra, o l’òpera, amb títols com Telesio (dedicada a Bernardino Telesio, un naturalista italià del segle XVI) o Genesi, escrita en diferents idiomes i amb la particularitat que, en una escena, mentre sóna la música, una veu recita fins a vuitanta-vuit músics com Bach, Albinoni, Mahler...

I parlant de Bach, a la cançó E ti vengo a cercare hi trobareu reminiscències bachianes, magníficament lligades amb la melodia original.