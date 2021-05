Crítica de música | Pequeña crónica de un gran concierto

Con el título de Pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, la escritora y musicóloga inglesa Esther Meynell publicó en 1925 un libro sin firmar, que durante algunos años se atribuyó a la pluma de la que fuera segunda mujer del gran maestro del barroco. En el volumen, poético y de lectura recomendada, la autora describe con detalles y anécdotas cómo debió ser el hecho de vivir con uno de los mayores genios de la historia del arte. Leer, no con ojos historicistas sino más bien de disfrute, esta falsa crónica es un placer y escuchar algunos fragmentos declamados por Caterina Alorda, una delicia.

Pues bien, la actriz mallorquina, junto a otros dos grandes de la interpretación musical con estilo histórico como son el clavecinista Tomeu Seguí y el violagambista Fahmi Alqhai, los tres, presentaron el pasado domingo en Manacor un espectáculo en el que la música y la palabra se alternaron. Por una parte, los músicos interpretaron fantasías corales y tríos de Sebastian (es así como lo cita Ana Magdalena en «su» crónica) y por otra, Alorda, desde diferentes espacios de la iglesia del Convent leyó e interpretó con énfasis y encanto una selección de textos del libro de Meynell.

Tanto la interpretación instrumental como la oral merecen los mejores elogios. Seguí es un gran clavecinista y organista, Alqhai es uno de los grandes y, como se publicó en la prestigiosa revista inglesa Gramophone «lleva la viola de gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial» y de Alorda no podemos decir más que cosas similares. Pero…

Sí, ahora viene la parte del condicional: La audición merecía una mayor conexión con el público. Veamos, primero hubiera sido necesario amplificar la voz de la actriz, pues muchas de las frases se perdían en la inmensidad y reverberación del templo. Simplemente con un pequeño micrófono la cosa hubiera cambiado radicalmente. Y segundo, el hecho de no poder ver a los músicos en escena, pues estaban los dos en la plataforma del órgano, restó interés a la sesión. No disminuyó la calidad, claro que no, pero sí la atención dispensada por el numeroso público asistente, que se perdió ver en acción a una pareja de grandes intérpretes.

Obras de Bach

Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor

****

Intérpretes: Caterina Alorda (actriz), Tomeu Seguí (clave), Fahmi Alqhai (viola de gamba).

Fecha: 9/05/2021.