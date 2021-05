Una malsana glorificación de la violencia de género

La canción más truculenta y embarazosa de todo el canon de los grupos de chicas de los 60 es, sin duda, He hit me (it felt like a kiss). Gerry Goffin y Carole King la escribieron después de que la niñera de sus hijos, Eva Boyd, les asegurara que las palizas que le pegaba su indeseable novio eran en realidad una prueba de amor (bajo el nombre artístico de Little Eva, Boyd alcanzaría poco después un éxito morrocotudo con The Loco-Motion, compuesta para ella por sus empleadores). Seis décadas después, sigue sin estar claro si Goffin, el letrista, albergaba una intención satírica cuando alumbró versos como «si él no se preocupara por mí / yo no habría podido hacerle enfadar / pero él me pegó / y yo me alegré». En cualquier caso, eso es algo que el productor Phil Spector ni se planteó cuando obligó a las Crystals a grabar la canción y la revistió con unos arreglos fúnebres y unos coros insidiosos que ahuyentaban cualquier posible interpretación irónica.