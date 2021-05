El creativo estrella Olaf Hajek trae a Mallorca "una fantasía 'hardcore'"

Con un estilo que se mueve entre el folk sudafricano, la cartelería clásica cubana pasando por el punk londinense de la legendaria Vivienne Westwood, y fundamentalmente marcado por la corriente Art Brut, sus obras han aparecido en publicaciones como The Financial Times, The New Yorker, Playboy, Rolling Stone, The Wall Street Journal, The New York Times, GQ y Architectural Digest. Ha sido el creativo favorito de YSL, Dior, Gucci o Lacroix. También ha realizado retratos de personajes como Chuck Berry, Kurt Cobain o Claudia Skoda y ha trabajado en publicidad para United Airlines, Coca-Cola, Apple, Ritz Carlton USA, Design Hotels, Vodafone, Barney’s y para los Juegos Olímpicos.

"Mi primer gran éxito fue poder trabajar para The New Yorker. Era un joven ilustrador que visitaba Nueva York por primera vez. Al director artístico de la revista le gustó mi trabajo y esa misma noche ya me enviaron a una obra en Broadway para ilustrar su sección Goings on about Town. Estaba tan emocionado que me pase toda la noche dibujando en mi pequeña habitación de hotel. Fue el comienzo de mi carrera comercial en los EEUU y lo que me dio la oportunidad de convertirme en el artista que soy hoy y la proyección de poder exponer en todo el mundo”.

Confiesa tener una inevitable inclinación por la fantasía hardcore, la simbología y la belleza melancólica. "Me inspira el poder de la simplicidad y la imperfección de la belleza”. Quiere mostrar esa belleza, pero también su lado oscuro a través de imágenes inquietantes pero muy coloridas, donde siempre interviene su color favorito: el azul atmosférico.

Su pintura tan detallada necesita mucho tiempo y en otras surge de la inmediatez. "Soy mucho más intuitivo que técnico, confío en las primeras imágenes que se crean en mi mente. El aspecto más alucinante de mi trabajo es poder trabajar con tantos clientes y mentalidades diferentes a lo largo y ancho del planeta. Es una gran forma de expandirse y mantener el corazón joven y creativo.”

Hayek se encuentra en su mejor momento. Para él, la pandemia ha sido una gran influencia tanto en el mal como en el buen sentido. “Malo, porque hay un impacto psicológico muy fuerte debido a las noticias y los medios de comunicación y a la incertidumbre del devenir del futuro. Pero lo bueno es que gracias a la pandemia decidí quedarme en Mallorca y concentrarme en mi trabajo artístico y de desarrollo personal. Estar rodeado de la energía de esta isla, por su luz y por su naturaleza, me ha ayudado mucho a evolucionar y saber a dónde quiero dirigirme.” Mantiene su casa en Berlín pero su forma de ser feliz y sentirse libre se la proporciona su apartamento y el estudio de arte que ha adquirido en Cala Major, que, en sus propias palabras, tienen increíbles vistas al mar. “Me encanta la combinación de Berlín y Mallorca” subraya. “Soy adicto a la luz y me encanta el mar. Los últimos 20 años he pasado mucho tiempo en Sudáfrica. Pero necesitaba un sitio de más fácil acceso y que me inspirara muchísimo. Mallorca es esta nueva ubicación, que además me rememora la belleza del paisaje de Sudáfrica.”

El Jardín del Explorador viene de la mano de la galerista y comisaria de arte Mercedes Estarellas. “Ha sido maravilloso conocerla, me encanta su forma de trabajar y estoy feliz que mi exposición estará hasta finales de julio. Mientras tanto sigo trabajando en mi próximo proyecto. El tercer libro de una maravillosa serie de imágenes que publicará la editorial Prestel”.