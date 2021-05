Terror y humor alternados

Lo mejor de Este cuerpo me sienta de muerte es que no se trata de una comedia de terror o una parodia de los filmes de asesinos en serie enmascarados, modelo Michael Myers de La noche de Halloween, Leatherface de La matanza de Texas o el Jason Voorhees de Viernes 13. No, pese a que hay un sicópata de enorme estatura y con una inquietante careta de cuero dispuesto a cargarse a cuatro adolescentes en celo en la primera secuencia, lo que hace el filme es alternar constantemente situaciones de comedia con otras de terror gore.