La Fira del Disc regresará en septiembre tras el parón del año pasado

«La situación de las ferias se va normalizando. Los expositores son conscientes de la situación que atravesamos pero están deseosos de volver a vender discos. No está de más recordar que cumplimos con toda la normativa vigente», subraya Terrassa.

La edición número 19 de la Fira del Disc de Mallorca tendrá lugar en el Velòdrom Illes Balears (antiguo Palma Arena) los próximos 11 y 12 de septiembre. Inicialmente se quería programar en junio pero desde Sanidad se aconsejó cambiar de fechas.

La de Mallorca, a diferencia de las otras grandes ferias de la Península, como las de Barcelona, Madrid, Castellón, Bilbao o Valladolid, es la única que se celebra con un formato de actuaciones en vivo. «Y eso nos perjudica. Las restricciones del Govern son muchísimas más que las de cualquier otra parte del país», asegura Terrassa.

El número de expositores que se darán cita en Palma será similar al de los últimos años, en torno a la veintena, procedentes de toda la geografía nacional, y también de países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Bélgica. En total se instalarán medio centenar de puestos de venta: de cedés, vinilos y todo tipo de memorabilia.

La intención es montar la feria en dos espacios: uno dedicado a los discos y el otro, a las actuaciones en directo, en el interior del velódromo, con público sentado, con mascarillas y un control estricto de la normativa. «Creo que es bastante viable», afirma Terrassa.

Homenajes A The Smiths y Black Sabbath

Todavía es pronto para dar adelantar los grupos que actuarán en la Fira del Disc de Mallorca pero «el cartel será variado y habrá grupos de la isla y alguno que otro de fuera», asegura Terrassa. Tradicionalmente, la feria de Palma siempre ha tenido grandes reclamos: The Damned, Glen Matlock, Miguel Costas de Siniestro Total, Juliette Lewis, Steve Wynn, Sexy Sadie, Barricada, Maika Makovski... Que nadie espere a The Exploited, porque los punkis escoceses vendrán en 2022, en abril. Sí se anuncian dos homenajes, a The Smiths y Black Sabbath, con los grupos de versiones Model Slaves y War Pigs.