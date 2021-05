Agustina Guerrero: "Las mujeres no nos permitimos atravesar el duelo del aborto como se merece y lo lloramos solas"

La ilustradora argentina Agustina Guerrero (Chacabuco, 1982) se enfrenta a los miedos y ansiedades que le produjeron un tema «tan silenciado» como es el aborto en El viaje (Lumen), una novela gráfica que presenta hoy en Palma, de la mano de la librería Rata Corner (el acto se celebró en la Misericòrdia) y arropada por Mar Balaguer y Victor Dorado del colectivo MalaFolla.

El cómic de esta autora afincada en Barcelona desde hace casi dos décadas se publicó el año pasado y muestra una clara evolución no solo gráficamente, también narrativamente. «Lo que me resultó más difícil fue dibujar las emociones, y hay momentos de mucha intensidad emocional, un auténtico torbellino de emociones. Fueron unas páginas muy difíciles para mí», confiesa.

El viaje de Guerrero a Japón, del que habla a través de su alter ego ‘la Volátil’, tenía como fin publicar un libro pero la obra pensada no era en ningún caso la que acabó llegando a las librerías. Necesitó un verano para digerir lo vivido y fue durante una noche de septiembre cuando durante una cena con Loly, la coprotagonista de El viaje, decidió hablar desde la sinceridad y tratar el tema del aborto. «Cuento nuestro día a día en Japón pero también este recorrido paralelo de lo que yo estaba viviendo por dentro. Saco a la luz mi aborto voluntario y a la vez también está Loli, que no puede tener hijos y habla de todos sus abortos involuntarios. Están las dos versiones de dos amigas que en definitiva están sintiendo lo mismo aunque sean situaciones distintas», explica la autora.

«Decidí sacar al a luz y nombrar lo que me estaba pasando y ayudar a muchas mujeres a que empiecen a hablar de esto, porque abortar es una decisión, pero si la callas es más dolorosa. A mí este libro me salvó. Las mujeres no nos permitimos atravesar un duelo como se merece y lo lloramos solas», añade.

A la hora de contar su historia «sanadora», que ya va por la cuarta edición y que no deja de brindarle felicitaciones, Guerrero ha utilizado tres colores: rojo, negro y rosa. «El negro porque quería demostrar el dolor, lo oscuro, por lo que estaba atravesando y demostrar que la tristeza puede convivir con la felicidad, son dos sentimientos que pueden ir juntos; el rosa es la alegría, la felicidad; y el rojo es una mezcla entre los dos, entre el amor, la sangre y el dolor. Con esos tres colores hago un libro que me parecía muy arriesgado», subraya.

El humor, una constante en una autora aplaudida por su personaje de La Volátil, una mujer de unos treinta años cuyas historias son anécdotas de la vida cotidiana, también está presente en El viaje, al entender que «la tristeza y la felicidad van de la mano». Desde su irrupción en el mercado, y a pesar de que la pandemia trastocó los planes programados, no ha dejado de darle momentos de felicidad. «Estaba preparada para recibir todo tipo de críticas, porque hay diferentes posturas frente al tema del aborto. Pero todos han sido mensajes maravillosos», reconoce. El viaje, aclara, no solo va dirigido al lector femenino, mayoría en el caso de Guerrero, también es para ellos. Cuando se pasa ansiedad, pánico, insomnio, muchas veces el hombre no sabe cómo estar frente a la mujer. Mi pareja lo vivió de forma diferente. Ellos tienen otro proceso».