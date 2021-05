El ganador de dos Grammy y tres MTV Music Award Vernon Reid presentará el próximo 4 de junio en Ses Voltes, en el marco del festival ContrastMallorca, Yohimbe Brothers, junto a DJ Logic y Kassa Overall, en una puesta en escena que mezcla free jazz, hip hop y electrónica que se ha creado expresamente para este festival.

El concierto incluirá la proyección de imágenes que ha seleccionado Vernon Reid y que entroncan con la filosofía de ContrastMallorca de ser un festival que aúna música y arte.

Según han señalado desde la organización en una nota de prensa, la propuesta solo se podrá ver en Mallorca ya que no hay ninguna otra fecha programada en Europa y ha sido posible gracias a Vernon Reid, que describe la cita como una "funky Mallorca Experience".

El compositor de Nueva York, han resaltado, es uno de los mejores guitarristas de la historia para la revista 'Rolling Stone'. Uno de los grandes éxitos de Living Colour, el grupo que creó, 'Glamour boys', fue producido por Mick Jagger. Reid y Jagger, además, han colaborado en varias ocasiones.

Por otra parte, Nina Persson también forma parte del cartel del festival. Actuará el 5 de junio en el Castillo de Bellver junto a Martin Hederos, guitarrista de 'The soundtrack of our lives'.