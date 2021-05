El repóker musical de David Gómez

Las “ganas de actuar” del pianista David Gómez pronto se verán saciadas. Al margen de las limitaciones sanitarias que puedan aplicarse, material no le falta para tocar en público. Le ha sacado frutos a la pandemia: cinco discos, uno de ellos, A letter from Mars, en la agenda de la multinacional Universal. El 25 de junio, en un palacio de Nuevo Baztán, en Madrid, arranca una gira de 17 conciertos por toda la geografía española, con dos paradas en Mallorca. La primera, programada a tres recitales, tendrá lugar en su casa de Sineu, con un aforo limitado a cien personas; y la segunda, en la Església Nova de Son Servera, pensada para 500 personas (más información de su gira en davidgomezpiano.com.

“Durante más de ocho meses, los del confinamiento, mi única ilusión fue componer y componer, y mí único compañero, el piano. El inicio de la pandemia me cogió en Madrid y fue un caos. Pero estoy acostumbrado a estar solo y el encierro no fue un drama. Al final grabé tres discos y tengo otros dos a la espera de ser publicados”, comenta un músico que se ha hecho popular por sus conciertos a la luz de las velas.

Una semana antes de la irrupción de la Covid, David Gómez tuvo en la mesa un contrato con Universal, “a punto de firmar”, pero el coronavirus lo trastocó todo. Las negociaciones no se han roto y el disco está ahí, A letter from Mars, “diez piezas inspiradas en los planetas del sistema solar, piezas de carácter contemporáneo con títulos como A Martian in New York, Between Jupiter and Saturn o Gravity”, apunta su autor en referencia a un trabajo “a punto de ver la luz”.

Dos de esos cinco discos ya están disponibles para el oyente: Lockdown on a piano y Lockdown on a piano Vol 2. Ambos se grabaron “con mi móvil y en plena soledad”, la de confinamiento. “El productor de mis anteriores cedés, Joe Dworniak, el mismo que ha trabajado con Jarabe de Palo, Kiko Veneno y Michael Nymann, entre otros, mejoró el sonido. La idea de grabar con un teléfono móvil le encantó. Es un músico que siempre quiere innovar y para él fue todo un reto”, asegura Gómez.

Lockdown on a Piano consta de once piezas “extremadamente emotivas y profundas, con una increíble sensibilidad que dan testimonio de lo vivido, con un sonido contemporáneo y mágico para los oídos”. Por su parte, Lockdown on a Piano Vol.II es un álbum igualmente “muy íntimo”, dividido en siete cortes, y en la misma línea que el anterior, “entre el minimalismo y sutiles detalles”.

En dos semanas tiene programado publicar el primer single del álbum Spring in the dark, también producido por Dworniak, que fue grabado en España, Inglaterra y Hungría. Con un sonido exquisito, la variedad de sus 12 piezas reflejan el carácter cinematográfico de su música, combinando piezas de piano con piezas orquestales.

El repóker discográfico de Gómez se completa con Island Sessions, seis canciones que irán dentro de otro álbum “donde se refleja esa luz al final del túnel” que todos esperamos ver pronto, con títulos como Ozueland, Hugs in the mist o Soulmate. Y hay más, un recopilatorio: Collection, una selección especial de piezas de su discografía, que abarca títulos como The Island (2013), Pianographie (2017) o Sous les étoiles (2019).