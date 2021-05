«Queremos restituir el privilegio que la música nos ha dado»

Anegats está de vuelta, con Retorn, un disco que se publica en dos entregas. El primer volumen ya está disponible, y el segundo llegará en el mes de octubre.

José Juan, Paco y yo teníamos catorce temas, no totalmente terminados, pero sí empezados. La discográfica no comentó que los discos tan largos ya no se estilan. Irónicamente, ahora el objetivo de los «artistas» es perseguir a sus seguidores dando el coñazo en redes, sacando un tema cada mes para estar virtualmente presente durante un periodo dilatado de tiempo. Nosotros elegimos un camino intermedio, dividir el disco en dos, la parte mas acústica primero, la eléctrica después.

Nuevos tiempos, nuevas formas de consumir. ¿El concepto de disco tradicional, con una docena de canciones, nunca volverá?

Yo espero que sí. De hecho, a nosotros nos da vergüenza decir que hemos sacado un disco de 6 canciones, eso es la mitad de un disco, es un EP. El disco entero, con sus dos volúmenes, estará en octubre.

Vuestro último disco hasta este Retorn era Ànima niu, de 2019. Un trabajo aplaudido que fue elegido por Enderrock como el mejor disco pop-rock de Balears y que a buen seguro os alumbró un camino a seguir.

Ànima niu fue el primer disco después de un descanso de cuatro años. Nos enseñó que si volvíamos al circuito tenía que ser para disfrutar del camino, no para ponerse nervioso, ni sufrir, ni compararse con nadie, ni estresarse. Nos enseñó que la música es luz, no sombras. Luego también nos enseñó que el lugar que habíamos dejado, seguía ahí, esperándonos.

Retorn suena sencillo, una constante en todos los discos de Anegats.

Si hay que buscar un denominador común entre los nueve discos de Anegats creo que sería, en el plano musical, que las composiciones son bastante sencillas. Como no tenemos formación musical componemos lo que nos suena bien sin saber muy bien lo que hacemos. Y en el plano lírico, nuestro lenguaje es muy costumbrista, creemos que hay poesía pero nada recargada ni ostentoso en plan cultureta. Las ideas y la metáforas se entienden, no son frases inconexas tipo indie y «apáñate tú a interpretar lo que quiero decir», no. Y que son en catalán, coño, y la gente las entiende, conectan con nuestro código.

¿Qué sentimientos rezuman estas nuevas canciones?

Pues sentimientos positivos, optimistas, de cariño y comprensión. Este nuevo disco se llama Retorn por eso, porque queremos intentar restituir, retornar, todo el privilegio que la música y los oyentes nos han dado. De ahí que, ya no solo queremos disfrutar del camino, como se planteó en la génesis de Ànima niu, sino que ahora, además de eso, queremos devolver todo lo que podamos, servir para servir. El disco es solo el inicio de muchas otras iniciativas que iremos desarrollando en breve.

¿Con 43 tacos se entrega a la composición del mismo modo que cuando tenía veintitantos?

¡Qué va!, ahora soy mucho más sereno. Confío en lo que tenga que surgir, tanto si va a ser bueno, como si va a ser una mierda. Mi manera de entender la música es espiritual. Yo creo que las canciones, la energía que despiertan, de alguna manera ya existen. Se trata de captar esa energía, esa magia o esa chispa, y traducirla en sonidos. En sonidos que resuenan en mi interior. En ese sentido, me veo como una antena, o como un canal. Las canciones no las compone uno, sino que se componen a través de uno.

Tras el concierto de Lloseta, este viernes toca Campos, y el sábado, Sóller.

En Lloseta, la pasada semana, hicimos tres pases, uno el viernes y dos el sábado. Tuvimos muy buenas sensaciones. Al principio estábamos a la expectativa de ver si el formato y el planteamiento funcionaría, y parece que sí que ha gustado. Hemos dejado de lado nuestra contundencia rockerota para mostrarnos más íntimos, más…. como músicos. Guitarras arpegiadas, armonizadas, muchos silencios, cuatro armonías vocales... Al estar sentados y estáticos, la gente se fija en los detalles, nos otorgan otra dimensión musical, no solo la del rock de fiesta mayor. Para nosotros Lloseta siempre ha sido un lugar fetiche. En el 2018, cuando nos juntamos, metimos ahí a 2.000 personas en dos días pagando 15 pavos. La semana pasada también se agotaron los tres pases.