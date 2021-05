La prèvia | En família i més

Amb el títol de Record, festa i esperança, la Simfònica ens proposa per avui horabaixa al Trui Teatre de Palma i demà a l’Auditori de Manacor (ambdós concerts a les 19.30h) un nou concert extraordinari en el qual, com a solistes hi intervindran, a més de la soprano Lorena Valero, tres membres de la mateixa família, els Bleuse: Emmanuel, Liam i Raphael, pare i dos germans, els quals foren finalistes en el programa de la televisió francesa Prodiges.

L’objectiu d’aquest concert és recordar a les persones que ens han deixat d’ençà que començà la pandèmia, per tant i com bé diu el títol, a més del record hi ha d’haver esperança pel futur.

Amb aquestes sessions, la formació que dirigeix Pablo Mielgo pretén celebrar l’aniversari del retorn als escenaris després dels mesos de recolliment obligat, ja que fou el maig passat quan s’inicià aquell cicle Sonam per Tu.

En el programa d’avui i demà s’interpretaran partitures de Sibelius (Vals Trist), Beethoven (fragment del Triple concert per a violí, violoncel i piano), així com àries i preludis de sarsuela com El anillo de Hierro de Miquel Marqués El Bateo de Federico Chueca o La Revoltosa de Ruperto Chapí, entre d’altres.