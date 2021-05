Zoo, el grupo que castiga a Rafa Nadal

El grupo valenciano Zoo, que actuará en Son Amar el próximo día 28 de mayo, dentro del festival Géiser, funde electrónica, rap y textos políticos, con unas canciones que no dejan títere con cabeza. Ya lo hicieron con su segundo disco, Raval (2017), con un tema, El cap per avall, cuyo título alude al retrato de Felipe V colgado del revés en el museo de Almodí, en Xàtiva, recordatorio de su orden de incendiar la localidad en 1707. Con Llepolies, su tercer trabajo, la banda de Gandia se plantea en el corte Tobogan si el dinero da o no la felicidad, y lo hace refiriéndose al tenista Rafa Nadal, a quien los «morts de fam li llepen el cul», dice en una de sus estrofas.