Santi Pons: «Yo puedo decir que he apuntado a Mario Casas con una pistola»

El actor Santi Pons lo primero que dice al descolgar el teléfono es que sigue «en danza». «Nunca me he parado, pero nos lo ponen complicado y difícil. Me llegan cartas del Instituto Nacional de la Seguridad Social reclamándome dinero, siempre estamos pagando muchos impuestos y a poco que trabajes te suben los porcentajes», lamenta el intérprete mallorquín, que desea que se apruebe de una vez el Estatuto del Artista.

Está retirado, tiene 70 años, pero continúa rodando en proyectos de mucho éxito. Uno de los últimos es la miniserie El Inocente, protagonizada por Mario Casas, y que se ha situado, desde que se estrenó el pasado viernes, como número 1 en Netflix en España. Su personaje es Rodrigo Gallardo, uno de los villanos de la ficción. «No sale mucho, pero hablan de él constantemente, por lo que te quedas con él durante la serie. Es un tipo amoral, corrupto. Estoy acostumbrado a hacer papeles de malvado, ya me he acostumbrado», apunta. Sin hacer demasiados spoilers, se puede avanzar que su personaje atropella al protagonista (Mat) en el primer capítulo., «y puedo decir también que yo he apuntado a Mario Casas con una pistola», agrega entre risas.

El papel se lo ofreció directamente el director, Oriol Paulo. «Nos conocíamos de cuando él era guionista de El cor de la ciutat, serie en la que estuve en su última temporada. A Oriol siempre le ha gustado trabajar con gente que conoce y por eso contactó conmigo», relata el actor, que rodó una parte en Barcelona antes de que estallara la pandemia de covid y volvió a retomar algunas escenas que faltaban en julio de 2020.

«Estuvo bien este rodaje. Sale además un actor que me gusta mucho y que es encantador, Gonzalo de Castro».

"Mi vida es la interpretación, si no hiciera esto, no sabría a qué dedicar mi tiempo"

Pons está a una semana de terminar otro rodaje, el de una miniserie de comedia de la productora El Terrat, L’última nit del karaoke, que se emitirá en TV3. «También estoy haciendo aquí, en Mallorca, la serie alemana König von Palma, donde también hago un papel de alguien que no es muy bueno. En la serie, Aina Compte y yo somos hermanos», cuenta.

El intérprete celebra que en Mallorca se estén moviendo los rodajes y las producciones. «No sólo porque los actores tenemos más trabajo, sino porque también hay más movimiento cultural», considera.

Pons es un animal de la interpretación, de ponerse la máscara. «A los 65 me jubilé y vine a Mallorca de Barcelona. Primero a Moscari y después a Campanet, que es donde vivo ahora. Pero no puedo parar de hacer papeles. Mi vida es esto, si no lo hago, no sabría qué hacer», confiesa.