Almudena Sánchez: «He querido contar una enfermedad como la depresión de forma literaria»

Fármaco se cruzó en la vida de Almudena Sánchez un gélido mes de febrero de 2017. Aún no tenía forma de libro, pero sí los síntomas de una depresión. «Hubo un día que no me pude mover del sofá y me di cuenta de que algo me pasaba», relata a este diario la escritora mallorquina. Fue diagnosticada de depresión. «En esos momentos, tenía en preparación otros libros, uno de relatos y otro sobre la adolescencia, pero este tema fue haciéndose tan presente que se apoderó de mí y empecé a escribir sobre él», explica acerca de Fármaco, la autobiografía que acaba de publicar en Random House.