La actualidad vista por el lápiz de Pau Rodríguez

Del caso Túnel de Sóller a la covid-19, pasando por Mapau, Rasputin, el 11-S, la guerra de Irak o los barcos cargados de agua. El dibujante Pau Rodríguez lleva 25 años siendo testigo de la actualidad desde la tira cómica que publica en Diario de Mallorca. Pau, que así firma sus trabajos, calcula que son unos 4.000 chistes los que han visto la luz, un número nada despreciable que bien merece una celebración. Ésta llegará en forma de libro recopilatorio, un volumen que, según adelanta el ilustrador, tendrá unas 300 páginas y edición de lujo con tapa dura. «Será como un libro de nuestra historia reciente, pero divertido. Al lector de Pau per tots, le encantará», augura el dibujante.

El salto de Pau Rodríguez a la primera división de la tira cómica se produjo tres años después de su aterrizaje en Diario de Mallorca. El dibujante colaboraba en el suplemento dominical de esta cabecera ilustrando las canciones de Ossifar, cuando el entonces director, Pedro Pablo Alonso, le emplazó a dibujar una tira diaria. «Estaba acabando mis estudios y no estaba empapado de la actualidad, pero me tiré a la piscina sin saber si había agua».

Gabriel Cañellas, Tòfol Soler, Jaume Matas o Maria Antònia Munar fueron los primeros en poblar las tiras de Pau per tots. El juicio del Caso Túnel de Sóller, la caída en desgracia de Tòfol Soler o el caso Rasputín afilaron el lápiz del dibujante en los comienzos de su andadura. «De Maria Antònia Munar hice muchos chistes, era la princesa, todos se la disputaban porque su partido podía actuar como bisagra». En este sentido Pau reconoce que «Munar, Aznar y Matas fueron mis musas».

Sin embargo, el ilustrador también señala que llegó a cansarse de caricaturizar políticos: «Después de algunas legislaturas, me di cuenta de que eran todos iguales», dejar de centrarse en esas figuras era también una manera de restarles protagonismo.

Fue a raíz de la Guerra de Irak, en 2003, que Pau incorporó a sus «hombrecillos blancos», una figura que fue ocupando el lugar que antes había correspondido a los políticos de turno: «Los dibujé por primera vez en una tira en que Bush y Sadam Hussein luchaban como Mazinger Z contra Godzilla. Las víctimas de esa guerra eran anónimas, figuras neutras». Fue ese conflicto el hecho que marcó un punto de inflexión en la evolución de las tiras de Pau. Además de la incorporación de los hombrecillos blancos, Pau utilizó su firma como una reivindicación jugando con la polisemia de su nombre (paz-Pablo): «Hubo un avance en la calidad. Yo estaba muy comprometido y eso disparó la imaginación gráfica y conceptualmente», rememora.

Con una carrera cuajada de anécdotas, Pau explica que, a pesar de que debía estar pendiente de forma diaria de la actualidad, no conoció hasta horas después un suceso de la envergadura del 11-S: «Tuve la suerte de no verlo en directo. Ese día había ido a la playa y cuando regresé me dieron la noticia», recuerda. El caso Rasputin le dio la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de la lengua rusa: «Vi los tiques presentados y no eran de taxis», recuerda riendo.

Sin embargo, escribir y dibujar una tira cómica de forma diaria no ha sido del todo placentero: «Al principio sufría mucho, aunque cada semana firmaba una tira de la que estaba muy orgulloso. Me ha costado tanto llevarlas a cabo que las recuerdo todas, incluso la música que estaba escuchando cuando las dibujé», afirma. «Los chistes más buenos son los que menos trabajo me han llevado», resuelve el autor al tiempo que reconoce que dibujar es la parte más sencilla del trabajo. «Lo más difícil es que la tira salga diariamente porque la mayoría de los días no pasa nada. Los veranos han sido los periodos más duros porque tanto los políticos como los periodistas estaban de vacaciones», refiere.

Entre 1996 y 2009, Pau escribía el guión y dibujaba seis tiras a la semana. Desde 2009, Pau per tots se publica con periodicidad semanal. De esta nueva etapa destaca que las cuestiones que aborda son más generales, no tan pegadas a la actualidad, para que sigan teniendo vigencia cuando se publican. En este sentido, la masificación es uno de los temas que encienden su creatividad: «Vivimos a precio de turista, pero sin tener vacaciones», resume.

De la acuarela al ordenador, de la caricatura a los hombrecillos blancos, Pau se ha ido aproximando estilísticamente al cómic franco-belga, facturando un dibujo más simple, de ejecución más rápida. Ganar en agilidad ha sido un imperativo puesto que «a veces, a las diez de la noche, todavía no tenía nada. Podía estar pensando siete horas el chiste cuando dibujarlo me llevaba una hora de trabajo», apunta. Satisfecho de tener esa ventana por la que se asoma semanalmente a la actualidad, Pau cree que la tira aporta al lector una manera de comunicar lo que está pasando de forma muy directa e inmediata: «Mucha gente empieza a leer el periódico por las tiras y se hace una idea de lo que es noticia», argumenta.

Con la publicación de este recopilatorio, Pau responde a la petición de muchos de sus lectores que han reclamado insistentemente este volumen. «Al ver que se cumplían 25 años pensé: ‘ahora o nunca’. Sé que hay lectores que coleccionan las tiras, recortándolas del periódico. Ahora las podrán tener en mejor papel», concluye.