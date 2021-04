El Farmers’ Market regresa a Puerto Portals el 30 de abril y el 1 y 2 de mayo. Un mercado de productos kilómetro cero que fomenta el comercio y la cultura local.

El mercado tendrá lugar el primer fin de semana de mayo de 11 a 19 horas en el boulevard de Puerto Portals.

El evento contará con paradas de productos frescos, artesanía de la isla y otros artículos de Mallorca. Por cada compra en artículos marcados como One for One, el puerto aportará otro a la cesta solidaria para Mallorca Sense Fam.