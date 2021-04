Con el título Música al Quadrat, el Teatre de Lloseta presenta un nuevo ciclo en pequeño formato durante tres sábados en el que los artistas locales emergentes serán los protagonistas, no solo en el ámbito musical, sino también en el arte visual y la poesía. El primer concierto correrá a cargo de la banda Saxophobia Funk Project, hoy, día 24; le seguirán el 8 de mayo la joven cantautora Maria Hein y el poeta Sion Capçana, y además se inaugurarán las exposiciones de Pere Plomer y Steven Manley (alter ego de Jaume Serra); y el 11 de junio actuará Miquel Àngel y expondrá el artista de la localidad conocido como Maxmigue.

Levanta el telón de este ciclo la banda autóctona con influencias funk, jazz y pop, que presentará un avance de su primer álbum, Take Off, ahora en fase de posproducción. La felanitxera Hein, de 17 años, interpretará en mayo canciones como No te veig, Idò un cafè y otras del álbum que sacará en otoño. Le precederá el mismo día 8 el recital de Capçana, que quedó finalista en el Poetry Slam de la isla, y también expondrán sus obras el fotógrafo especialista en collage digital y Manley (Serra) con su pintura surrealista.

La última velada de Música al Quadrat, el 11 de junio, será para el joven cantante de Campanet Miquel Àngel, que mostrará por primera vez sus composiciones en el auditorio del Pla. Asimismo, el artista de Lloseta Miquel Àngel Villalonga, inspirado en el pop art y el arte urbano, expondrá sus creaciones con escenas de los años 80 y 90, además de otras de sus variadas obras.

Organizan el ciclo el teatro y el ayuntamiento de la localidad, que está producido por Lomusic y cuenta con la colaboración de la marca isleña Music Lover.