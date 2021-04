Tras consultar a los libreros participantes con expositor en las calles de Palma, Sira, de María Dueñas, ha sido el libro más vendido en castellano, con diferencia. Otros que se repiten son El infinito en un junco, de Irene Vallejo, o La anguila, de Paula Bonet.

En catalán destacan libros como Consumit pel foc, de Jaume Cabré, Dilluns ens estimaran, de Najat el Hachmi, La dona de la seva vida, de Xavier Bosch, Breu història de la germania mallorquina, de Albert Cassanyes, y Set dies, de Miquel Horrach.

Entre los infantiles más vendidos destacan Mare, d'on venen els infants, de Caterina Valriu y Toni Galmés, El principito, de Antoine de Saint-Exupéry y el cuento de La llegenda de Sant Jordi.

Las librerías que han participado en Sant Jordi en Palma han sido Rata Corner; Little Rata; Literanta; Ínsula Literaria; Es Raconet; Libros Ramon Llull; Metropolis; El Corte Inglés; Universo del Cómic; Baobab; Come In; Casa del Libro; Agapea; Drac Màgic; Gotham; Lluna; Cuart Creixent; Espai Caramulls; Lila i els Contes; Curolletes; La biblioteca de Babel; Llibres Colom; Finis Africae; Campus; Quars Llibres; Embat y Fnac.