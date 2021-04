Su octavo poemario llega ocho años después del anterior y, pese a que escribió Estrella rota antes de la covid, la poesía de Enrique Juncosa es más actual que nunca por los nuevos temas que aborda respecto a sus obras precedentes. «Curiosamente, algunos parecen pensados ahora y tienen aún más relevancia por todo lo que está ocurriendo», afirma el mallorquín sobre sus textos «crepusculares», según los define. La enfermedad, la vida que se va acabando poco a poco, el final de las cosas y otras muchas reflexiones componen un libro «con un tono más fuerte y más directo que los anteriores, menos culturalista», añade.

Aunque no solo refleja este tipo de temas, ya que Juncosa también echa mano de la ironía, como por ejemplo cuando trata el fracaso de las relaciones sentimentales y al mismo tiempo lo compensa con relaciones sexuales esporádicas. Y el poeta vuelve a los recuerdos de sus numerosos viajes, esta vez sin tanto barroquismo, aunque continúa combinando intimidad y un entorno extraño, que ahora no concreta, porque «da igual que un gran río esté en Birmania o en la Patagonia. Antes los mencionaba, pero había gente que me reprochaba que tenía que buscar los nombres porque no sabía dónde estaban».

El paisaje mallorquín es protagonista en dos poemas, algo que nunca había hecho. Sus cinco años de residencia en la isla tras toda una vida fuera y la etapa «crepuscular» de la que habla le han acercado poéticamente al lugar en el que se ha establecido. El también comisario de arte firma libros hoy viernes, día de Sant Jordi, en la librería Embat de 17 a 17,30 horas y, tras los 30 poemas de Estrella rota, llegará en otoño El Pangolín, escrito durante la pandemia.

El Principal reúne en un libro las obras de esta temporada

El Teatre Principal de Palma presenta hoy el libro Biblioteca Principal. Teatre contemporani de les Illes Balears, un volumen que reúne todas las producciones propias de obras teatrales que se han representado durante la temporada 2020/2021. Entre ellas destacan Antígones 2077, de Aina de Cos; Kelly, de Rafel Gallego; y Souvenir, de Joan Fullana.