Asier Etxeandia: «No separo la música de la interpretación, todo es creación»

Cuando Asier Etxeandia sube al escenario con Mastodonte, el dúo musical formado con Enrico Barbaro, en absoluto se olvida de su faceta como intérprete, sino que incluso la acrecienta. «Vivo las canciones como un monólogo y las siento como si fuesen mi hijo, ya que muchas las he compuesto yo y otras él o juntos, es algo muy personal, muy nuestro». Por eso no ve tantas diferencias entre la profesión por la que es conocido y su vertiente como cantante, que retoma tras la pandemia y con la que llegará a Mallorca el sábado 29 de mayo en el Géiser Festival. «No puedo separar la música de la interpretación, porque todo es creación y es inevitable que esté mezclado», afirma el actor que ahora triunfa con la serie Sky Rojo, de Álex Pina, y estuvo nominado al Goya como secundario por la película Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

En Simplemente Perfecto Tour quieren «sorprender, divertir» y divertirse ellos mismos, «que es lo que más hace traspasar la cuarta pared, ya que el espectador no es estúpido y nota si algo es forzado o si alguien realmente se lo está pasando bien con lo que ofrece», en palabras de Barbaro. Darán «espectáculo» continuando con su línea experimental, que no es otra cosa que combinar todos los estilos que les gustan. «Como ya tenemos una edad, no podemos jugar a las tribus, y siempre nos ha atraído todo tipo de música, que es lo que mostramos, lo que nos parece más sincero», concluye el músico multiinstrumentista, entre otros del piano y la guitarra.

Mastodonte actúa por primera vez en la isla, pero Etxeandia está muy unido a esta tierra por su amistad con La Terremoto de Alcorcón. «Soy casi de la familia del bar Flexas y de la fiesta que hacen en verano. Es como mi casa en Mallorca», dice quien también tiene una buena relación con la cantante mallorquina Maika Makovski, que conoció en un concierto de homenaje a David Bowie. «Estoy fascinado con ella y su música», dice, por lo que el artista vasco no se lo pensó dos veces cuando la intérprete le envió una canción para que él rodase el videoclip. «He creado y dirigido todos los de Mastodonte, siempre con la gran ayuda de enormes profesionales de muchas disciplinas, y cuando Maika vio mi trabajo, le gustó y me llamó para rodar conmigo», como recuerda en referencia al vídeo de Love you till I die.

Actualmente inicia los ensayos con Rossy de Palma de la nueva serie de Netflix, que se titula Érase una vez... pero ya no y la dirige Manolo Caro (La casa de las flores). Lo único que puede avanzar el actor es que se trata de «un género nuevo que se ha inventado Manolo y que está entre la fantasía, la comedia y el musical. Parece un cuento, es muy estético y, aunque acabamos de empezar, tiene muy buena pinta», resume. De Sky Rojo destaca «su calidad e identidad brutal, como si fuese un cómic», y tilda de «reduccionistas» a quienes la han criticado por primar una visión espectacularizada del tema del proxenetismo.