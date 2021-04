Miguel Eek: «Los hombres bloqueamos las emociones»

«Siempre he sentido que no acababa de encajar en el patrón de hombre heteronormativo en el que fui educado», confiesa el director mallorquín Miguel Eek. Desde su propia conciencia, el realizador estableció hace dos años un diálogo con Rai, antropólogo y experto en nuevas masculinidades radicado en Binissalem. «Él hace terapia con grupos de hombres donde el trabajo no se fundamenta en la palabra o en lo racional, algo muy heteronormativo, sino en un trabajo más experiencial basado en las emociones y lo físico», cuenta Eek. Con el fin de rodar y acercarse a otras formas de vivir la masculinidad frente a los valores patriarcales, el director se fue en el rol de observador a filmar uno de los retiros que organiza Rai. En este caso, el rodaje tuvo lugar en una masía de la zona de la Garrotxa, en Cataluña. «Me fui como documentalista, pero debo decir que acabé entregado a su forma de trabajar y a las reacciones que allí vi. Se confirmó aquello que te comentaba de que algo falla en el patrón con el que nos han educado», comenta.

El grupo de trabajo estaba formado por 13 hombres, «que llevaban desde el mes de octubre haciendo este tipo de terapia. No era gente que partía de cero. Pero vi a gente herida. En esta residencia en concreto, se trabajaba el tema del padre», comenta. «Pude comprobar que no hay una única manera de desarrollar la masculinidad. En general, los hombres tenemos una dificultad para exteriorizar las emociones, hay una serie de emociones que no hemos podido hacer explícitas. El trabajo con Rai se centra en desbloquear esas costras emocionales que ponemos como hombres», señala. «Se nos educa en que hemos de poner orden a todo con la palabra y la razón. Y no podemos hacer pública nuestra fragilidad, el miedo o la rabia».

En las próximas semanas arrancará la fase de postproducción con el montaje a cargo de Pablo Gil, montador de directores como José Luis Guerin o Lois Patiño. El estreno del largo está previsto para 2022. Hombres nuevos es una producción de Mosaic en coproducción con IB3 y cuenta con el apoyo del ICIB, IEB y el Consell.

Por otra parte, la película de Eek, La primera mujer, que trata sobre los tabúes de la salud mental, se estrenará en mayo en el Festival de Documentales de Vancouver (Doxa).