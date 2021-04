La prèvia | Al mal temps, bona música

Per aquest cap de setmana, els serveis de meteorologia anuncien mal temps, com a mínim per avui dissabte. Aleshores, per compensar mirem algunes de les propostes musicals que ens surten a camí.

Orgue.- Com cada dissabte, el cicle Els matins de l’orgue d’Alaró ens proposa un concert a l’església de Sant Bartomeu (11.30h). Miquel Bennàssar interpretarà obres de Gottfried August Homilius, Johan Sebastian Bach i Jan Pieterszoon Sweelinck en el 400 aniversari del seu decés. També, com sol ser habitual, el mateix organista improvisarà sobre un tema, que avui serà Exultet.

Lieder.- Amb diferents cançons de Schubert, Schumann i Richard Strauss es presenta el tenor alemany Daniel Kirch, acompanyat al piano per Francesc Blanco. Dues cites, la primera, avui al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma (18h) i la segona, demà al pati de l’Ajuntament de Pollença (12h).

Alumnes.- «Apropar la música a les noves generacions perquè puguin sentir-la i gaudir-la en tota la seva dimensió és l’objectiu de Black Box Music, un espectacle que combina la música i el teatre de titelles per explorar la relació entre els sons i els moviments que emeten aquests sons», així ho expliquen els organitzadors d’aquesta proposta musical i visual que amb direcció artística de Carlota Càceres, ens serveixen els alumnes que formen el Conjunt Contemporani del Conservatori Superior de les Illes Balears. En el programa, les obres Black Box Music de Simon Steen-Andersen, Winternacht de Hans Abrahamsen i Asko concerto, d’Elliott Carter. La cita és al Teatre Principal de Palma avui a les 19h.