Jaume Tugores celebra la paternidad con ‘El matí inventat’

Jaume Tugores (Palma, 1974) celebra la paternidad con El matí inventat (Blau 2021), un libro-disco que consta de ocho temas instrumentales y otros tantos cuentos en catalán que van acompañados de una serie de ilustraciones que firma la artista de sa Pobla Mar Serra. Fiel a su estilo cinematográfico y mediterráneo, la suya es una música muy melódica, que inspira ternura y al mismo tiempo suena muy épica, porque «no hay nada más grande que ser padre y criar a un niño», confiesa. El álbum se presentará en directo el 4 de mayo, en el Teatre Principal de Palma.

«Es un disco que habla de felicidad y de ilusión», señala su autor, padre de dos hijos, Jan, de 13 años, y Martí, de 10. «Ambos tienen habilidades para la música. Yo recomiendo la música para la formación de un niño. Soy profesor de guitarra y he tenido alumnos con problemas muy exagerados de timidez, ansiedad o nerviosismo, y les ha ido muy bien. También la aconsejo para huir del ordenador y el mundo virtual».

Tugores se ha rodeado para la que considera su mejor grabación de «maravillosos músicos»: Biel Fiol (cello), David González (saxo), Carol Domènech (una de las voces de Cap pela), Pablo di Salvo (contrabajo) y Teo Salvà (batería). Como en sus dos últimos cd’s, la producción es de Mateu Picornell.

Se trata de un trabajo que presenta dos novedades en la larga y prolífica carrera de Tugores. Por un lado aporta su voz como otro instrumento melódico, lo cual le da «un punto más orquestal, a momentos más épico, o sinfónico, respecto a discos anteriores, un sonido que he aprendido de los westerns de Morricone», apunta. Por otro lado, El matí inventat también supone su estreno como narrador de cuentos aunque aclara que no se considera escritor. «Es la primera vez en mi vida que me atrevo a escribir unos cuentos, aunque sean muy sencillos, pequeñitos e infantiles, y sin ningún tipo de valor literario. Sí tengo fantasía, ideas imaginativas e ingeniosas,y creí que era una forma bonita de ponerle imágenes a la música e inculcar valores que se han perdido, como la artesanía o el ecologismo», defiende.

Bienvenido su libro-disco en tiempos que, como dijo su maestro Morricone, son «muy feos para la música», donde reina «el simplismo, que no la sencillez bien entendida», y las canciones «de usar y tirar, fruto del consumismo voraz».