José Manuel Sánchez: «Matilde Escalas fue una apasionada, de la vida y de la música»

El tenor José Manuel Sánchez (Inca, 1980), que este año cantará como solista en la ópera Tránsito de Jesús Torres, en el Teatro Real de Madrid, el próximo mes de mayo, es el encargado de poner voz a las composiciones de Matilde Escalas, un ejercicio que califica de «fascinante».

¿Qué significa para usted recuperar y poner en valor el legado de una compositora como Matilde Escalas?

Como intérprete he tenido que hacer una especie de ejercicio esotérico, para tratar de averiguar qué quería Matilde Escalas, entrando en la materia de su escritura, en su poesía. El trabajo de la musicóloga Eugenio Gallego me ha servido de guía, al darme unas pautas. Su música cayó en el olvido por accidente, no sé si por feminidad o masculinidad, pero su recuperación era necesaria, por la belleza de sus piezas.

¿Qué siente al interpretar su música?

Las canciones que interpreto de Matilde Escalas son muy intimistas, hablan mucho de pasión, de amor y desamor, de sentimientos a flor de piel. Y no tienen género, las puede cantar tanto un hombre como una mujer, algo genial.

Como estudioso de su biografía, ¿qué admira de esta mujer?

Seguro que si Matilde viviera en este siglo sería una compositora mucho más prolífica. Tendríamos muchas más obras suyas, incluso sinfónicas. Era una mujer muy inquieta, una auténtica apasionada de la música, eso se ve en su escritura, y también de la vida. Pasaba de los aspectos relacionados con el sometimiento de la mujer, imperantes en esa época.

¿Cuál ha sido la principal dificultad que han tenido que salvar a la hora de grabar sus obras?

En los manuscritos hallados había tanto canciones en italiano y en francés como en catalán, y en algunos casos, al ser lenguajes de otro siglo, nos ha dado algún quebradero de cabeza encontrar el sentido exacto de la palabra. Ha sido un trabajo de indagar.

¿Qué puede adelantar del concierto de Palma?

El concierto de Palma, el próximo 12 de junio en el Centre de Cultura Sa Nostra, será el primero de una serie de recitales. A fecha de hoy tenemos programados cerca de media docena: en Pollença, Campos, Santa Eugènia (en Cas Music)... En el escenario estaremos solo el pianista, Francesc Blanco (Euroclàssics), a quien conozco desde hace años, fue profesor mío en la juventud, y yo. Es el formato más accesible con la pandemia de por medio. En el disco sí colaboran otros músicos y cantantes, pero no estarán en los directos.