Un mallorquín rueda la historia de la orca Ulisses

El documental Ulisses de Joan Bover sobre la famosa orca que fue trasladada del zoo de Barcelona a San Diego en 1994 está siendo seleccionado estos días en algunos de los festivales de cine más destacados del país. De momento, el realizador -mallorquín de adopción, nominado a un Goya por Kyoko- confirma que competirá en el Mecal de Barcelona y en el Raíces de Europa de Vitoria-Gasteiz. Pero vendrán algunos más. «El año pasado debía empezar la distribución por festivales, pero muchos se cancelaron o pospusieron a 2021 por la pandemia».

El metraje de Ulisses se grabó hace dos años. En 2020, Bover terminó el montaje «a distancia» y tuvo tiempo de estrenar la película en el Festival de Menorca, pero la odisea de la cinta se vio truncada por la covid. Precisamente es ahora cuando arranca de facto el recorrido de este documental de 20 minutos de duración. «En este momento está en la plataforma Festhome y volverá a estar en Filmin con motivo de otro festival», cuenta.

La relación de Bover con la orca Ulisses se remonta a su infancia, «cuando visitaba el zoo de Barcelona y las dos grandes atracciones eran por entonces Copito de Nieve y Ulisses», evoca. La chispa que puso en marcha el proyecto se produjo de manera casual hace unos años en Cadaqués, «donde fui a hacer un reportaje sobre una investigación de ballenas y conocí a Albert López, que había sido el entrenador de la orca». Un tiempo después, en 2019, recuperó la historia porque se cumplieron 25 años del traslado de Ulisses del zoo de Barcelona al parque temático SeaWorld de San Diego. «Conservaba el contacto de Albert y le propuse viajar a EE UU para ver juntos a Ulisses. Él no había vuelto a ver a la orca desde que la trasladaron allí», apunta. «Me interesaba contar esta historia desde la mirada del exentrenador, una persona que ya no trabajaba en zoos».

En la película, se lanzan muchas preguntas. Por ejemplo, «por qué motivo tenemos la necesidad de ver a los animales en cautividad o si tienen sentido los zoológicos». «El documental no es un alegato animalista, pero sí que cuestiona cómo actuamos los humanos frente a la cautividad de los animales», subraya. «No puedo describir cómo fue el reencuentro entre la orca y su extrenador, el espectador deberá ver el documental para descubrirlo, pero hay un poso de tristeza al final», advierte.

El documental se rodó en Estados Unidos, Roses y Menorca. Es una coproducción de Far Visuals con IB3 y cuenta con el apoyo del Consell y la Fundació Mallorca Turisme. Bover ha contado con un equipo formado por Jaume Carlos (montaje), Toni Payeras (fotografía), Tolo Prats (música), Xavier Antich y Miquel Llinàs (sonido) o Javier G. Lerín (coguionista), entre otros.

'Dear Michael'

Por otra parte, Joan Bover estrenará este 2021 otro proyecto de corto documental muy especial por varios motivos. Primero, porque incorpora la técnica de animación stop motion, y, segundo, porque está centrado en la vida de su amigo y compañero de profesión Marcos Cabotá, con quien trabajó en la producción de Kyoko.

«Dear Michael tenía que ser un corto sobre la relación de Cabotá con Michael Jackson, pero acaba convirtiéndose en una pequeña historia de la vida de Marcos con la excusa del artista», cuenta Bover. El corto documental, de Far Visuals, se ha producido con la colaboración de IB3. La técnica del stop motion se ha empleado como recurso para acercarse a la biografía de Cabotá a través de objetos de los años ochenta.

«Joan me preguntó por mi relación con Jackson, cómo lo había conocido y le conté mi historia. Entonces me propuso escribirle una carta a Michael diez años después de su muerte. Un ejercicio muy personal. Joan me acompañó a dejar la carta a Neverland aprovechando que yo tenía un rodaje en Los Ángeles», relata a este diario Marcos Cabotá, quien ya ha finiquitado también su documental sobre Michael Jackson, Sonic Fantasy. «La pandemia ha retrasado su lanzamiento, pero el objetivo es empezar a moverlo después de este verano por festivales y plataformas». El documental se centra en realidad en la historia de Bruce Swedien, quien falleció en noviembre de 2020. «Fue el ingeniero de sonido de Michael, en concreto de Thriller, el disco más vendido de la historia», comenta el director. «Hizo un trabajo muy importante para la industria musical y fue el artífice de una revolución técnica que él se inventó y que creo que sorprenderá a muchos cuando vean el documental», sostiene. «La película tiene el mismo espíritu que la que hicimos sobre David Prowse, el actor que encarnó a Darth Vader: se trata de descubrir a otro personaje perdido en la historia», concluye.