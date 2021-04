Los personajes femeninos de 'Tirant' alzan su voz

Tirant lo blanc, obra cumbre del Siglo de Oro valenciano, un clásico que Cervantes salva de la hoguera y que Don Quijote considera «el mejor libro del mundo», la primera novela moderna de Europa, según Dámaso Alonso, se sube este fin de semana (viernes y sábado, a las 20 horas) a las tablas del Teatre Principal de Palma, con una versión contemporánea que respeta el lenguaje medieval del siglo XV y pone el foco en los personajes femeninos.

«Nuestro Tirant respeta al máximo la lengua del siglo XV, porque creemos que el espectador disfrutará con la belleza de las palabras, con su sonoridad, con la música que nace de esas palabras y unas construcciones antiguas que no estamos acostumbrados a sentir», señala la directora del espectáculo, Eva Zapico.

La adaptación de la obra, coproducción del Institut Valencià de Cultura y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la firma Paula Llorens y convierte en protagonista a Carmesina y al resto de personajes femeninos, «siempre olvidados o relegados a segundo término por la historia».

«Joanot Martorell fue un precursor en la escritura de personajes femeninos con complejidad psicológica, y no como contrapunto al protagonista masculino, al héroe, o como elemento decorativo o portador de la emoción», apunta Zapico, quien cita como ejemplos no solo a Carmesina, el motor de este Tirant, también a otros igual de ricos como Plaerdemavida o la Viuda Reposada.

Novela caballeresca, de casi mil páginas, estructurada en cinco partes, esta versión se centra en la historia de amor entre Carmesina y Tirant, «un amor adolescente, puro e inocente» que contrasta con las batallas y estrategias militares que rodea a la corte de Constantinopla. «En nuestra adaptación hemos querido resaltar la dualidad entre amor y muerto, Eros y Thanatos, siempre juntos, que rodean y acompañan nuestros protagonistas a lo largo de la historia: el amor, insatisfecho y contrariado, los aboca al dolor. Además, la sexualidad se presenta de formas muy diferentes: alcavoteria, fetichismo, lesbianismo, voyeurismo...», ha señalado Llorens.

Estrenada en 2019, con representaciones en Valencia y Madrid, y con el parón obligado por la pandemia, Tirant vuelve ahora a los escenarios, dispuesto a ganarse al público más joven. «La obra tiene una parte muy dinámica que pensamos que puede ayudar a conectar con los jóvenes. Hay música en directo, electrónica, y muchas escenas están narradas desde el movimiento, con mucho ritmo», indica Zapico.

Los actores y actrices que dan vida a los personajes de Tirant son Maribel Bayona, Kike Gasu, Sergio Ibáñez, Antonio Lafuente, Mar Mandli, Raquel Piera, Lucía Poveda y Ramon Ródenas. «La respuesta de parte del público ha sido, hasta ahora, estupenda, incluso de los espectadores más ortodoxos. No me lo esperaba», confiesa la directora.

Tanto Zapico como Llorens se han enfrentado a este clásico de la literatura no con miedo sino con «pavor», sabedoras de que un texto sagrado siempre impone respeto. «Pavor, respeto y también amor. Decidí no pensar que estaba ante un clásico, para no bloquearme», reconoce Zapico.