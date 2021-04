Palma se reencuentra con el arte

El primer Art Palma Brunch pandémico aprueba con nota. Ni el frío, con temperaturas que oscilaron en torno a los 10 grados, ni la persistente e incómoda lluvia frustraron un encuentro con el arte contemporáneo que decidió darse un baño, no tan multitudinario como en el pasado, pero igual de ilusionante e interesante, tanto para los artistas y galeristas, como para los visitantes.

Los números no fueron protagonistas esta vez, porque es cierto que la participación fue de las más bajas en la historia reciente del Palma Brunch, pero la entrega de quienes salieron a la calle para abrazar el arte fue ejemplar y digna de aplauso. Entre los grupos que entraron en las galerías y otros espacios expositivos, catorce en total, en Palma, con más de 45 artistas de diversas partes del mundo exponiendo obra, fueron mayoría los mallorquines, sobre todo entendidos en el arte contemporáneo, aunque también hubo algunos estrenos, de gente no habitual en este circuito. Y en el recuerdo de todos, los turistas. «Añoramos a los extranjeros», afirmó el presidente de Art Palma Contemporani, Frederic Pinya.

«Lo fácil hubiera sido no celebrar el Palma Brunch, pero haciéndolo se demuestra que seguimos los protocolos y que el arte es seguro. Queremos que el mallorquín disfrute del arte contemporáneo y nos marcamos como reto ganarnos al público infantil, conectar con las escuelas y convertir en hábito el visitar una galería, algo que lamentablemente no lo es», señaló el también responsable de Pelaires.

Pelaires repitió como galería de obligado paso, con el atractivo que ofrece un artista como Oliver Osborne, que se estrena en España con Portrait of a Fat Man. Su trabajo pictórico más reciente se exhibe en la planta noble, con óleos sobre lino de pequeño formato y acrílicos de mayor tamaño. El otro reclamo de la galería de la calle de Can Verí es Frank Nitsche, con una selección de veinte de sus pinturas.

«He pasado de la preocupación inicial, porque al levantarme y ver los nubarrones he pensado en lo peor, a la satisfacción final. La respuesta de la gente ha sido muy buena», ha afirmado Bel Font, de 6A Galeria d’Art, espacio que bajo el título Periple muestra una colectiva de diversos artistas: Lola Berenguer, Miguel Ángel Campano, Emmanuel Lafont, Joan Soler Rebassa, John Ulbricht, Tomeu Ventanyol y Angela von Neumann.

«La nuestra no es una exposición fácil, pero quienes ya la han contemplado nos han hecho críticas positivas, sobre todo por cómo está montada», ha asegurado Font, quien agradece «la fidelidad» de sus clientes habituales al tiempo que destaca «las ventas y reservas» para adquirir obra de Ulbritch y Von Neumann, dos de los triunfadores de la jornada.

En la misma galería, el artista Joan Soler Rebassa no ha querido perderse de todo lo que sucedió durante la mañana, entre las 11 y las 14 horas. Y es que no todos los días uno está de doble estreno: es su primer trabajo con 6A y también la primera vez que crea una edición de una litografía, con collage, una técnica que nunca antes había experimentado. «Para mí el Art Brunch tiene más cualidades a nivel artístico que la Nit de l’Art, con visitas más sosegadas y un público más concentrado. Me gusta más, hay más gente interesada en el propio arte. Estoy ilusionado», confesó.

Igual de radiante se ha mostrado el también artista Guiem Aulí, que con su Taula Salvatge, una serie de estructuras a partir de ramas que va dejando el mar sobre la playa, ha provocado algunas colas para entrar en la Galeria Pep Llabrés, en la calle Sant Jaume, de las más concurridas. «Me siento como el Rey, lleno de orgullo y satisfacción», ha bromeado. «2020 fue un año muy duro pero no por el confinamiento, donde me muevo bien. El estado natural de un artista es estar confinado. Esta exposición que hoy presento se debería haber estrenado hace ahora un año. Tengo interés en que la gente conozca mi obra, que la sienta. Detrás de cada pieza hay muchas horas de trabajo», añadió ya en tono serio.

Los corrillos también se formaron, con las distancias impuestas por la Covid, en Xavier Fiol, galería que dedica su espacio al pintor Tomás Pizá, quien exhibe El Robinsoner. «Hoy se ha demostrado que hay muchas ganas de convivir con los artitas y los galerías», señaló frente a uno de los cuadros de Pizá el concejal de Cultura Antoni Noguera, a quien se le ha visto pateando el centro de Palma en compañía de la historiadora y directora gerente del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, Francisca Niell, y el director general de Promoción y Difusión Cultural, Marcos Augusto. Precisamente este último ha querido destacar la «excelente respuesta» que están teniendo las llamadas «visitas de autor», recorrido en grupos reducidos, previa inscripción, que acumula cientos de inscritos, con el crítico Pau Waelder en la piel de comisario.

«Hoy es el día de los valientes. A estos no les para ni el agua ni la Covid», expresó la directora de Kewenig, Clara Garau, quien confesó vivir «la sensación más positiva desde el inicio del año» y pidió para futuras ediciones «más eventos en el exterior con los que enriquecer el Palma Brunch».

Aba Art, con Lin Utzon; Fran Reus, con obra de Nauzet Mayor y la colectiva, Pavilion; la galería Horrach Moyà, con el nuevo proyecto artístico de Alicia Framis; y L21, que brinda hasta cinco muestras individuales, las de Richard Woods, Endre Tót, Theo Viardin, Dasha Shishkin y Joe Cheetham, también han festejado el reencuentro con el público.