Naida Abanovich conquista a los estudiantes del IES Antoni Maura de Palma

«Nunca me había interesado la ópera, era un género musical que no me gustaba mucho. Hoy es diferente, y puedo asegurar que el canto me inspira mucho y me emociona», asegura Sergi de Oña, uno de los alumnos del Antoni Maura que ayer tuvo la oportunidad de escuchar a la ganadora del concurso de televisión La Voz Senior, Naida Abanovich. La cantante bielorrusa, afincada en Palma desde hace 17 años, y a la que se puede encontrar casi a diario en la calle Sant Miquel, participa estos días en el proyecto Fem Ópera que se imparte desde hace tres años en este instituto de Nou Llevant. Un curso dirigido a los estudiantes de 3º de ESO que, en palabras de las directora del centro, Myriam Fuentes, pretende «acercar la ópera a los más jóvenes» y ahondar en algunos de los temas que abordan los grandes títulos de la lírica, como el amor romántico o la violencia de género.