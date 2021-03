La productora de ‘Las niñas’ no rodará en Mallorca por falta de apoyo del Consell

La nueva producción de Inicia Films se llama Unicornis y aborda el fenómeno del poliamor y la relaciones entre los millennials. El Consell lo tiene sobre la mesa desde el pasado mes de octubre, pero el desencuentro entre la institución y la productora barcelonesa ha motivado que la película traslade su rodaje a Valencia, a pesar del apoyo que sí ha encontrado de IB3 y de Cinetica Produccions.

«No vemos claro los mecanismos de apoyo de la Mallorca Film Commission. Las bases de su convocatoria de ayudas nos resultan confusas e inciertas, no sé cómo cumplirlas. A mí no me vale que me digan ya veremos después. Nos hubiera encantado rodar en Mallorca pero me siento insegura y prefiero no arriesgarme», señala Delpierre, productora francesa con más de veinte años de trayectoria.

Con el apoyo de TV3, IB3, Generalitat de Catalunya (ICEC), Media Europa (Unión Europea) y Movistar, el proyecto de Unicornis, actualmente en fase de financiación, cuenta con grandes nombres, entre ellos el de Pilar Palomero, premiada en los Goya, Feroz y los Gaudí por Las niñas, y que en este caso firma el guión, y Àlex Lora (The Father’s Chair, El cuarto reino. El reino de los plásticos), que se encargará de la dirección del largometraje.

«Hace tres semanas que decidimos descartar Mallorca para rodar», subrayó Delpierre, que fue la encargada, el pasado sábado, de recoger el premio Goya a la mejor película por Las niñas, de manos de la enfermera Ana María Ruiz, junto al también productor Alex Lafuente. Las niñas también se llevó tres ‘cabezones’ más, los de dirección novel y guion original, ambos para Pilar Palomero, y el de mejor dirección de fotografía, que recayó en Daniela Cajas.

«Me sorprende que lo dé por perdido», señaló a este diario el responsable de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, al conocer la noticia de que Inicia Films no rodará en la isla. «No estaba cerrado y de hecho estábamos buscando otra opción. Nos parecía una muy buena idea. Ellos no ven claro que puedan cumplir con las condiciones, pero yo creo que sí. No querríamos que se perdiera este proyecto», expresó Barbadillo.

Las películas producidas por Inicia Films han sido seleccionadas y galardonadas en numerosos festivales, entre los que se incluyen el premio a la mejor opera prima en la Berlinale 2017 para Estiu 1993 de Carla Simón o el premio Leica discovery de La semaine de la critique 2017 para Los desheredados de Laura Ferrés, que también se alzó con el Goya 2018 al mejor cortometraje documental.