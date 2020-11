El artista austriaco Tom Neuwirth, ganador del Festival de la Canción de Eurovisión en su alter ego Conchita Wurst, se ha sumado al proyecto de Ricky Merino (Palma, 19886) tras conocer el mensaje positivo que el cantante ha lanzado al mercado nacional de lucha y superación. La colaboración entre ambos se produce con una versión del clásico “Smalltown boy” de los británicos Bronski Beat.

“El tema significa un antes y un después porque cambio mucho de estilo y me voy a un sonido más electrónico. Es una versión de la mítica canción de los ochenta Smalltown Boy, de Bronski Beat. El hook se ha versionado mucho, pero nadie ha versionado la canción original. Me gusta porque en esa época fue una canción para el colectivo LGTBI. Hablaba de un chico que tenía que dejar su pueblo porque la familia le repudiaba por ser homosexual. En ese momento se convirtió en un himno y la gente la ha olvidado un poco. Es la primera vez que hago una versión de un tema que no es mío”, explicó Merino a este diario el pasado mes de septiembre.

La canción grabada entre España y Austria y producida por Juan Sueiro, y que se puede escuchar en redes y plataformas digitales, es una versión actualizada con toques “pop” y sonidos europeos en el que ambos artistas, Merino y Wurst, muestran conexión con sus voces, mostrando, además, nuevos rasgos vocales.

Los artistas, tras conocerse, pusieron en común una misma inquietud musical y artística y ambos lo plasman en el videoclip de la canción grabado íntegramente en Viena y dirigido por Salva Musté.

Esta versión supone ser la primera vez que un ganador de Eurovisión publica un sencillo junto a un solista español. Algo que para Ricky Merino es un sueño cumplido y una manera de afianzarse en el mercado discográfico (“Miénteme”, “Bestia”, “Perfecto”...).

Wurst continúa con su exitosa carrera internacional siendo uno de los referentes mundiales para el colectivo LGTBI+ (ha llegado a estar presente en el Parlamento Europeo lanzando un mensaje de tolerancia y respeto). En la actualidad el artista presenta un nuevo álbum, “Truth over magnitude”, que tuvo un single presentación, “Hit me”, que sorprendió al mundo con un inesperado cambio de imagen. Además es el presentador del talent “FameMaker” que se emite en la televisión alemana.

Ricky Merino, por su parte, es el presentador actual de la versión española de "Sing On" para Netflix, sigue publicando singles y descubriendo nuevos sonidos junto a su discográfica Universal Music Spain. Este single es un punto y aparte para un año en el que ha lanzado al mercado con éxito los singles "Perfecto", "Bestia" y "Smalltown Boy". Además fue uno de los artistas invitados a cantar el himno del "Madrid Pride 2020".