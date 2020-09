Elegidos los 21 grupos que competirán en el Pop Rock de Palma

El jurado designado por el Ayuntamiento de Palma ha escogido a 21 grupos que actuarán para competir por los premios de las tres categorías establecidas en la edición 2020 del concurs Pop Rock, seleccionados de un total de 102 aspirantes.

11 bandas competirán en la categoría Pop Rock, 6 en la de Música Urbana y 4 en la de Metal-Punk en unas semifinales que se celebrarán el 27 de septiembre en la sala Es Gremi de Palma.

Han sido seleccionados Bad Shades, Escorpio, Go Cactus, La secta revolucionaria voladora de Leonidas Kristoff, Llampuga amb pebres, Model Slaves, Peligro, Salvatge Cor, The Greuge, The Indian Summer y Vaquer. Doctor Zhaska y la Banda Misterio, Julieta Cavalaro o Rumba Katxai, entre otros.