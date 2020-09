La diversidad afectiva, sexual y de género se proyecta en la muestra cinematográfica OUT!

La tercera edición de la Mostra de Cinema OUT! proyectará hasta el próximo domingo un total de 27 películas, documentales y cortometrajes de quince países diferentes. El festival, que se inaugura este martes en el Teatre Xesc Forteza a partir de las 20 horas y que hoy mismo estrenará su primera cinta, es una propuesta que tiene como fin visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de género, y denunciar la violación de derechos humanos que se siguen dando en todo el mundo.

CineCiutat y Es Baluard son las dos sedes esta muestra que dirige Jaume Fiol y que fue aplazada en su momento, en abril, a causa de la pandemia. Finalmente se celebrará del 8 al 13 de septiembre, con un aperitivo, programado para hoy lunes, en el Aljub de Es Baluard: el pase de Now you are a woman, un documental de Alba Muñoz que pone el foco en la activista LBQ de Kenia Gerald Hayo, "superviviente de una de las prácticas violentas más extremas contra las mujeres lesbianas como es la violación correctiva, una agresión sexual organizada con la intención de 'curar' la homosexualidad", en palabras de su directora.