El Govern abre un proceso para conceder a dedo y con carácter definitivo la plaza de dirección del Museu de Mallorca

El Govern publicó el pasado 1 de septiembre en el BOIB, sin hacer publicidad mediante nota de prensa, la puesta en marcha de un proceso para cubrir la plaza de dirección del Museu de Mallorca mediante el procedimiento de libre designación. La apertura del proceso pasó bastante desapercibida al no haberse comunicado dicha convocatoria a los medios y sí tuvo cierta circulación desde los sindicatos de trabajadores públicos. Hay que recordar que este cargo está adscrito a la delegación de la presidencia para la Cultura del Govern.

Esta convocatoria para dirigir uno de los centros culturales más relevantes de Mallorca supone un cambio respecto a como se venía contratando a los distintos directores desde 2018. Si bien se mantiene que sea de libre designación, es decir, a dedo, pese a tener que presentar una memoria o proyecto, en esta ocasión el proceso convocado por la conselleria de Administraciones públicas busca cubrir la plaza no de manera temporal (con comisión de servicio, por lo que el cargo se renovaba cada año) como hasta ahora sino que se trataría de buscar un titular para dicho puesto de trabajo con carácter definitivo. La explicación que dan tanto Govern como Consell (el museo se traspasó a la institución insular excepto en el apartado de personal) es que "era necesario dotar la plaza de estabilidad para poder desarrollar un proyecto más a largo plazo", una decisión, aseguran, que se ha tomado de manera consensuada entre las dos administraciones. Explican también que esta convocatoria ha salido publicada en este momento porque la relación contractual con la actual directora expiraba el 2 de diciembre, "y lo que no queríamos es que hubiera un vacío". Resulta que la actual directora, Maria Gràcia Salvà, que ha asegurado que se presentará a la convocatoria, se le terminaba la comisión de servicio otorgada por la Diputación de Barcelona, donde es funcionaria. Y esta administración ya no le permitía la renovación, explican desde la conselleria.

La convocatoria recoge que pueden presentarse a esta plaza de dirección del Museu de Mallorca los funcionarios de cualquier administración estatal, autonómica o local. Deben cumplir con el requisito del catalán. Han de tener una licenciatura o formación de grado superior, pero no se exigen estudios específicos de historia del arte o museología. Se ha de presentar también un currículum y una memoria de su proyecto para el museo.

En estos momentos, los servicios jurídicos del Govern deben aclarar si la elección definitiva del candidato (habrá una fase de entrevista de los aspirantes aceptados) recae en el Consell o en el Ejecutivo. Una duda que surge tras el traspaso de la gestión del museo a la institución supramunicipal.

Tal y como recoge la ley, las libres designaciones tienen un componente de confianza y son plazas revocables, cuyos ceses resultan en ocasiones problemáticos (ver jurisprudencia) y deben estar motivados con informes.