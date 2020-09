Encendido de velas como protesta por tumbar el Parc dels Closos de Can Gaià

El Govern ha decidido no ejecutar el proyecto del Parc Arqueològic del yacimiento de Closos de Can Gaià que se aprobó en octubre de 2018. Ante esta decisión, el próximo día 5 la asociación Amics Closos de Can Gaià realizará un encedido de velas en la Naveta 1 del yacimiento como muestra de rechazo a la decisión del ejecutivo de Armengol. Fondos del impuesto turístico tenían que financiar este proyecto. Dadas las restricciones provocadas por la covid-19, solo los organizadores de la protesta y del equipo de Closos de Can Gaià podrán participar al acto, que se retransmitirá en redes sociales.