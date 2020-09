Muere Johnny Valentino, la voz de Mallorca que enamoró a Ava Gardner

El cantante Johnny Valentino, voz de la gema del pop español La máquina que hace pop y un histórico de la escena musical de la isla, murió el pasado domingo.

Joan Gracia -su nombre verdadero- se inició en la carrera musical muy joven, cuando por las mañanas trabajaba en un banco y por las tardes hacía de recepcionista en el Hotel Fénix de Palma. Por las noches hizo sus primeros pinitos como cantante. Se profesionalizó cuando empezó a actuar en el bar Sésamo, frente a la iglesia de Sant Nicolau. El local lo dirigía el actor Serafín Guiscafré. Valentino ganó premios nacionales de voz, fue vaquero en películas del oeste, hizo teatro, musicales y zarzuela.

En los últimos tiempos, seguía cantando con los componentes de su trío Johnny Valentino Grup.

El nombre de "Valentino" se lo puso la marquesa de Villagonzalo, la propietaria de s'Estaca de Peguera, donde residió Natasha Rambova, exmujer de Rodolfo Valentino.

Según relataba el cantante, encandiló y conquistó a Ava Gardner cantando I'm a fool to want you acompañado por Toni Obrador en el hotel Hilton de Madrid.