Junts Avançam critica las condiciones del último concierto del Festival de Pollença

Junts Avançam critica las "condiciones nefastas", con lluvia, "con gente esperando en los pasillos, sin mantener las distancias", que se produjeron el sábado en el último concierto del Festival de Pollença. La agrupación compartió en redes una imagen de Som Pollença para ilustrar la situación por la que piden explicaciones al alcalde Tomeu Cifre.

El primer edil explicó que durante toda la semana las previsiones no eran de lluvia para el sábado por la noche, pero que "por si acaso" buscaron un espacio alternativo. "El único posible disponible era la iglesia, tampoco teníamos muy claro cómo aplicar las nuevas medidas aprobadas en el BOIB del viernes así que hicimos la consulta a Salud. No llegaron a contestarnos", relata. Finalmente y sin esperarlo, "porque no estaba en las previsiones", se produjo un chubasco y el concierto no pudo empezar a las 22. "La decisión técnica fue no anularlo, había gente que venía de lejos, y además abrimos la iglesia para que la gente pudiera mantener las distancias y no estuvieran todos en los pasillos esperando. Se anunció por megafonía varias veces que se abrían otros espacios para evitar la aglomeración". Al final, Il Giardino Armonico pudo interpretar la primera parte del concierto. "Luego volvió a llover, la actuación se paró y la gente partió. Por respeto al público, se devolverá el dinero de las entradas". Cifre calificó de "oportunista" la crítica de Junts. "El esfuerzo para cumplir las medidas en el Festival ha sido enorme".