Bernat Quetglas: "Trabajar al lado de Gatti ha sido muy gratificante"

Fue uno de los seis privilegiados europeos que pudieron asistir, del 20 de julio al 7 de agosto, a los cursos bajo la tutela de Gatti. Son seminarios de dirección orquestal que anualmente se organizan en Siena, Italia, bajo la dirección de quien fue responsable hasta hace dos años de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam, tienen un prestigio internacional, por su nivel, por su rigor y por estar reservados a muy pocos jóvenes directores. Solamente seis son los elegidos cada año, para pasar tres semanas junto a uno de los grandes de la dirección europea actual: Daniele Gatti. Uno de los que han podido tener ese privilegio ha sido Bernat Quetglas, el creador y alma de la Orquestra de Cambra de Mallorca y que además ha sido uno de los tres que han conseguido beca, una ayuda que se concede a los tres mejores alumnos, al finalizar los más de veinte días de trabajo intenso.

La organizadora de estas master clases es la Academia Chicigiana una institución que a los largo de sus casi cien años de existencia ha contado con alumnos de la talla de Daniel Barenboim y Claudio Abbado, así como con profesores tan solventes como Salvatore Accardo o Carlo Maria Giulini.

"Para elegir a los alumnos se tienen en cuenta diferentes elementos, el currículum, los estudios cursados y una prueba que, por motivos obvios este año ha sido on line, no presencial", explica Quetglas, quien añade que "ha sido una experiencia realmente única; estar durante días, en sesiones de mañana y tarde, junto a uno de los mejores directores del momento, trabajando partituras y analizándolas es algo impagable. Trabajar al lado de Gatti ha sido muy gratificante. He aprendido más que durante años".

En esas sesiones maratonianas, explica Bernat Quetglas "hemos estudiado un repertorio ecléctico que incluye unos divertimentos de Mozart, las Cinco piezas para orquesta de Anton Webern, el ballet Apollon musagète de Stravinsky, otras piezas de Janácek y Bartók y la ópera La serva Padrona de Pergolesi, que tuve el placer de dirigir al final del curso. De hecho Gatti elige un alumno para dirigir cada obra y a mí me adjudicó nada menos que la ópera. Todo un honor al que espero corresponder si se me da la oportunidad ya que el haber trabajado junto a uno de los grandes puede abrirme puertas". La orquesta con la que alumnos y profesor trabajan esas obras es la Orchestra Giovanile italiana con la que han trabajado personajes como Luciano Berio, Zubin Mehta, Ricardo Muti o Krzysztof Penderecki.

Pero Bernat Quetglas no toma vacaciones, nada más volver de Italia ya se ha puesto a perfilar los detalles del que será un proyecto estrella de su Orquestra de Cambra de Mallorca. "Desde el 20 de septiembre y hasta el 10 de octubre, en Pollença, organizaremos un Festival Beethoven con cuatro fines de semana intensos en los que vamos a dar a conocer las diferentes maneras de componer del genio alemán, desde la sinfonías a los conciertos con solista sin olvidar la música de cámara".

Para este ciclo, Quetglas y sus músicos cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Pollença, "sin el cual no habría sido posible tener a solistas y grupos de la solvencia de los pianistas Andreu Riera y Magí Garcías, la violoncelista Zuzanna Sosnowska, el violinista José Manuel Álvarez Losada y el Cuarteto Quiroga". Además de los conciertos programados están previstas algunas actividades complementarias como una flasmoob, diversos coloquios y mesas de debate y una actividad relacionada con el medio ambiente, que permite que el ciclo entre a formar parte del Beethoven Pastoral Project, una experiencia iniciada el pasado mes de junio, que cuenta con el apoyo de Patti Smith y el Nobel de la Paz Muhammad Yunusen y a la que se han adherido ya más de doscientos miembros.

Toda la información del ciclo así como la compra de entradas y abonos puede encontrarse en bthvnmallorca2020.com.